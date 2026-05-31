La Registraduría Nacional del Estado Civil ha puesto en marcha una innovadora herramienta tecnológica basada en georreferenciación para las elecciones de 2026.

Elecciones 2026: ¿Cómo se elige al presidente en Colombia?

Este desarrollo digital permite a los ciudadanos, tanto en Colombia como en el exterior, localizar con absoluta precisión cartográfica la ubicación y dirección de todos los puntos de sufragio autorizados para los comicios presidenciales.

La iniciativa se implementa como una medida de transparencia institucional que busca facilitar el acceso a la información electoral, optimizar los tiempos de desplazamiento de los votantes y robustecer la confianza ciudadana en el proceso democrático.

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El próximo domingo se llevará a cabo la primera vuelta presidencial. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Link de la registraduría para conocer el puesto de votación

Para agilizar el proceso de consulta, la Registraduría también dispuso de dos enlaces alternos de conexión directa:

Censo electoral tradicional: wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/

A través de este primero se puede verificar el punto exacto con el número de cédula.

Pasos para realizar la consulta en línea de los puestos de votación que la Registraduría puso en el territorio nacional y el exterior

Paso 1: Ingreso al portal institucional. Abra el navegador de internet desde su computador o dispositivo móvil y diríjase a la página web oficial de la entidad organizadora: www.registraduria.gov.co .

Abra el navegador de internet desde su computador o dispositivo móvil y diríjase a la página web oficial de la entidad organizadora: . Paso 2: Acceso al módulo electoral. Una vez que se encuentre en la interfaz principal del sitio web, navegue por el menú de servicios hasta ubicar el botón denominado ‘Electoral’ y haga clic sobre él.

Una vez que se encuentre en la interfaz principal del sitio web, navegue por el menú de servicios hasta ubicar el botón denominado y haga clic sobre él. Paso 3: Selección del certamen democrático. El sistema desplegará las opciones de los eventos políticos. Debe seleccionar consecutivamente la opción ‘Elecciones 2026’ y luego marcar el apartado de ‘Presidente y Vicepresidente de la República’ .

El sistema desplegará las opciones de los eventos políticos. Debe seleccionar consecutivamente la opción y luego marcar el apartado de . Paso 4: Navegación en el mapa interactivo. La plataforma cargará un mapa interactivo digital donde podrá segmentar la búsqueda geográfica. Si se encuentra en territorio colombiano, elija el departamento y el municipio de su interés. Si reside fuera del país, la herramienta le permitirá seleccionar la nación correspondiente para desplegar los consulados habilitados en los 67 países con votación activa.

La plataforma cargará un mapa interactivo digital donde podrá segmentar la búsqueda geográfica. Si se encuentra en territorio colombiano, elija el departamento y el municipio de su interés. Si reside fuera del país, la herramienta le permitirá seleccionar la nación correspondiente para desplegar los consulados habilitados en los con votación activa. Paso 5: Verificación de coordenadas y dirección. Al pulsar sobre el punto específico de votación, el sistema le mostrará la dirección exacta, el nombre del establecimiento público y su ubicación georreferenciada en el mapa.

Elecciones presidenciales 2026. Foto: Elecciones legistativas 2026 en Popayán

Es importante precisar que el paso a paso anterior corresponde únicamente para verificar la ubicación de los puestos de votación que la Registraduría dispuso en el territorio nacional y en el exterior, pero para saber el punto exacto con el número de cédula, es necesario hacer clic en el link.

Las autoridades electorales reiteran que el pasaporte, la contraseña en trámite o la libreta militar no son documentos válidos para sufragar. El único documento admitido es la cédula de ciudadanía original, ya sea la amarilla con hologramas o la cédula digital.