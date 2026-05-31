Medicina Legal reporta que recibieron 48 cuerpos tras los combates en Guaviare entre las disidencias de Iván Mordisco y Calarcá

El Instituto de Medicina Legal anunció que recibió los restos de 48 personas, víctimas de los cruentos enfrentamientos entre las facciones disidentes en una zona rural de San José del Guaviare, sitio conocido como Barranco Colorado, lideradas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá.

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El rastro de lo sucedido en Barranco Colorado

El punto de origen de esta labor se sitúa en una zona conocida como Barranco Colorado. Allí, el pasado 27 de mayo de 2026, se registraron fuertes enfrentamientos entre grupos disidentes liderados por alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’. Como consecuencia de estos combates, 48 cuerpos fueron trasladados para ser analizados por expertos en la materia.

Distribución estratégica para la atención

Dada la magnitud del caso, el Instituto decidió repartir la labor en tres ciudades diferentes para agilizar los tiempos de respuesta y brindar una atención adecuada. La distribución se organizó de la siguiente manera:

Bogotá: La sede central recibió la mayor parte, con 28 cuerpos .

La sede central recibió la mayor parte, con . Villavicencio: Se encargará del análisis de 14 cuerpos .

Se encargará del análisis de . Yopal: Recibió los 6 cuerpos restantes para completar el proceso.

¿Quiénes son los encargados de este proceso?

Para lograr resultados precisos, se ha conformado un equipo de trabajo compuesto por diversos especialistas que realizan lo que se denomina un “abordaje forense”.

En términos sencillos, esto significa que médicos y técnicos examinan cada cuerpo desde diferentes ángulos científicos:

Odontólogos y antropólogos: Estudian las dentaduras y la estructura ósea (huesos) para hallar rasgos únicos.

Estudian las dentaduras y la estructura ósea (huesos) para hallar rasgos únicos. Genetistas: Analizan el ADN, la “huella biológica” que permite confirmar la identidad mediante pruebas de laboratorio.

Analizan el ADN, la “huella biológica” que permite confirmar la identidad mediante pruebas de laboratorio. Personal de apoyo: Garantizan que todo el proceso se haga bajo estrictas normas técnicas.

“El Instituto continuará trabajando para garantizar el rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional debido”, concluyó Medicina Legal en el comunicado.