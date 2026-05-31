Miguel Uribe Londoño publicó emotiva foto de su hijo y dio importante mensaje sobre la elecciones

Horas antes de que se abrieran oficialmente las urnas para las elecciones presidenciales de 2026, el candidato Miguel Uribe Londoño se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram.

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A través de la publicación, compartió importantes momentos en los que destacó el legado de su hijo, Miguel Uribe Turbay, quien perdió la vida en 2025 tras ser víctima de un atentado en la ciudad de Bogotá.

“Llegó el momento de votar por tu vida, por tus ideas y tu propósito. Desde niño vi en ti el gran líder que fuiste, con principios y valores que no se negocian”, escribió en la descripción de las fotografías de la infancia del fallecido político.

Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado Miguel Uribe Turbay Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Por otro lado, añadió varias fotografías familiares de los últimos años y resaltó la labor que desempeñó en distintos proyectos orientados a generar cambios significativos en el país.

“Diste tu vida por estos principios y dejaste en Colombia un legado que vivirá siempre”, anotó.

Finalmente, señaló que recibirá los resultados de estas elecciones con una actitud positiva junto a su esposa y recordó la importancia de que cada ciudadano ejerza su derecho al voto.

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“Junto a Delia llevaremos tu luz hasta el final de nuestras vidas. Los invito a votar mañana por nosotros. Por una sola Colombia con seguridad y oportunidades. Es lo que Miguel soñó y es lo que nos mueve hoy y nos moverá siempre”, señaló antes de que se abrieran las urnas de manera oficial en cada uno de los puestos habilitados en el país.

Como era de esperarse, una gran cantidad de personas interactuaron con la publicación y expusieron ciertos mensajes y palabras de apoyo por medio de la sección de los comentarios.

“Todo por ustedes, por la familia y por Colombia unida en amor”; “La unión hará la fortaleza”; “Votaremos a conciencia en tu honor, Miguel Uribe Turbay. Te extrañamos, Dios te tenga en su gloria”; “’Él era mi candidato, él debía ser” y “Qué dolor de patria esto. Ese muchacho debería estar”, son algunas de las palabras que se leen.