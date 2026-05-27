Ley Miguel Uribe Turbay: las claves de la norma que honrará la memoria del exsenador

El presidente Gustavo Petro sancionó la ley Miguel Uribe Turbay con el propósito de honrar la memoria del exsenador, víctima de magnicidio a manos de la Segunda Marquetalia mientras adelantaba un acto público en Bogotá como precandidato presidencial del Centro Democrático.

En el marco de esta norma, el Congreso de la República tendrá la obligación de promover la divulgación del legado de Uribe Turbay como referente de servicio, liderazgo y compromiso con Colombia.

El Senado elaborará una placa conmemorativa dentro de las instalaciones del Legislativo, puntualmente, en la parte exterior de la oficina que ocupó la víctima entre los años 2022 y 2025.

Presentan proyecto para rendirle un homenaje a Miguel Uribe Turbay; contempla placa conmemorativa y honor en el parque El Golfito

En tercer lugar, el salón de medios, ubicado frente al patio Álvaro Gómez Hurtado del Capitolio Nacional, llevará la denominación “salón Miguel Uribe Turbay”.

También se autorizó a la Alcaldía y al Concejo de Bogotá a disponer lo necesario para que el parque El Golfito, donde ocurrió el ataque contra el precandidato, lleve el nombre de Miguel Uribe Turbay como homenaje a su vida, obra y legado.

En otro fragmento se describió: “A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, autorícese a la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. y al Senado de la República a que cada 11 de agosto se realicen actos culturales de construcción de paz y exaltación a la memoria del senador Miguel Uribe Turbay en el parque Miguel Uribe Turbay y/o en plazas o parques que estimen convenientes”.

La silla que ocupó Miguel Uribe Turbay en el Senado se quedará vacía hasta 2026

Finalmente, se le dio el visto bueno al Senado para ordenar la elaboración de un busto y la colocación del mismo en el parque El Golfito, ubicado en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

“Al cumplirse el primer aniversario de la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, el 11 de agosto de 2026, el Congreso de la República, en conjunto con el Distrito Capital de Bogotá, inaugurarán el monumento estipulado en el presente artículo”, se reseñó en la norma.