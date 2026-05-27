“Derrotar a Cepeda”: la explicación matemática de Arena Alfa sobre por qué ya no votará por Valencia, sino por De la Espriella

Sebastián Toro, fundador de Arena Alfa, y quien es considerado uno de los mejores educadores financieros del país, explicó en una de sus publicaciones por qué, pese a que le gusta Paloma Valencia y había decidido votar por ella, ya no lo hará.

Todas las encuestas pronostican que habrá segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, y muestran que Paloma Valencia se desplomó. Estos son los resultados

La razón es matemática: “Iba a votar por Paloma, pero los datos me están diciendo algo muy diferente y yo he sido muy coherente en decir que para mí estas elecciones no dependen de mis gustos personales, no dependen del candidato que más me gusta”.

Para el analista financiero, la única meta es “derrotar a Iván Cepeda, derrotar al heredero de las FARC, depender de que el país no caiga en el comunismo, incluso de tener que irse del país cuando se tome el control del Banco de la República y las Cortes y la guerrilla definitivamente se tome este país, como ya lo ha venido haciendo con Petro, donde todos los bandidos se han fortalecido”.

¿Paloma o Abelardo?



Mi decisión basada en datos recientes y probabilidad de derrotas al heredero pic.twitter.com/THNiWELuHq — Sebastian Toro 🇨🇴🇧🇷🇺🇲 (@ToroDeArena) May 26, 2026

Así las cosas, Toro asegura que cuando analizamos “los últimos datos y vemos las encuestas, es bastante claro y bastante revelador. La persona que va a pasar a la segunda vuelta es Abelardo de la Espriella. Y esto ha sido bastante evidente, no solamente en las encuestas, sino también en la calle. Yo he visto muchos de mis amigos, de mi familia, de mi círculo, pasarse de Paloma hacia Abelardo y yo también tomé la decisión”.

La última encuesta de AtlasIntel fue determinante para Toro, pero mucho más la del CNC.

Según Toro, el "CNC es esta encuestadora que tiene contratos con el gobierno, la del portal Cambio. Es un sesgo zurdo y en esta encuesta hay empate técnico entre Cepeda y Abelardo".

Pero advierte que lo importante en las encuestas y en las elecciones, no solamente es la foto, sino la tendencia. “Y cuando uno analiza las tendencias, Abelardo va como un cohete y Paloma está cayendo. Normalmente los que ganan las elecciones son los runners, son los que van subiendo y en este caso es Abelardo".

ENCUESTADORAS Foto: SEMANA

Toro asegura que encuestas anteriores decían que Abelardo no ganaba en segunda y en la última encuesta de AtlasIntel, “el que más probabilidades tiene de derrotar a Cepeda es Abelardo de la Espriella: ya le lleva casi nueve puntos de ventaja en segunda y el CNC también muestra lo mismo”.

El analista asegura que Abelardo de la Espriella también se ha disparado en Polymarket, la plataforma de predicciones más grande del mundo. Allí, “el número al que llegó es impresionante, un 63%”.

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Toro asegura que su candidato no está en este momento compitiendo, y que sabe que muchos quisieran votar por quien más les gusta o más convicción les genera. “Me da igual Abelardo Paloma, pero sí tenemos que derrotar a Cepea. Iván Cepeda es un peligro para Colombia, es un peligro para la economía, es un peligro para la seguridad y tenemos que votar con pragmatismo, tenemos que votar por el país. Si Abelardo hace un mal gobierno, en 4 años se puede salir. Pero, con Cepeda yo creo que ni siquiera vamos a volver a tener elecciones”, agregó.

“Piense muy bien su voto, analice, no me interesa cambiar el voto de nadie, pero yo sí me pasé para donde Abelardo por pragmatismo y porque mi objetivo es derrotar a Iván Cepeda y rescatar a Colombia”, concluyó.