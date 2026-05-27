Gustavo Petro, en la delgada línea de intervenir en política a cuatro días de las elecciones presidenciales

Como no había sucedido antes con un presidente de la República, Gustavo Petro ha enviado distintos mensajes políticos para incidir en el voto de los ciudadanos, de cara a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

“Votamos por la vida o votamos por la muerte”: Gustavo Petro vuelve a referirse al panorama electoral

Cuando quedan apenas cuatro días para que los colombianos acudan a las urnas para escoger a su próximo gobernante, o a los dos que pasarán a la segunda vuelta presidencial, el mandatario busca inclinar la balanza en favor de Iván Cepeda, sin mencionar al candidato.

Para nadie es un secreto que el candidato del Pacto Histórico —la colectividad que fundó y lidera el mandatario— representa el continuismo del gobierno y sus ideas, Petro ha negado que esté participando indebidamente en política, como se los prohíbe la ley a él y a todos los funcionarios, pero ha enviado varios mensajes para que su electorado respalde a Cepeda.

“Votamos por la vida o votamos por la muerte. Bueno hasta ahí, que ya me quieren procesar. Vida no es el nombre de un candidato y muerte tampoco, pero hay que pensarlo porque, si no, quieren matar a nuestros propios hijos”, afirmó el mandatario en un diálogo que sostuvo en Ciénaga, Magdalena, con pescadores de esa región. Se trata de una disyuntiva que ha utilizado Petro desde la campaña de 2022, que le sirvió para llegar a la Casa de Nariño.

Aunque no lo ha mencionado, es claro que el mandatario quiere que Iván Cepeda gane las elecciones. Foto: CAMPAÑA CEPEDA

Toda la polémica que se había generado por la supuesta participación en política del mandatario no lo frenó para dar esas declaraciones. Previamente, la candidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá Claudia López ya había radicado una denuncia en contra del mandatario en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en la que solicitaba que se investigaran estas actuaciones del presidente.

Petro había compartido un video en su cuenta de X en el que se pedía la continuidad de su gobierno con el mensaje: “Ojalá el impulso de este gobierno para una sociedad más democrática, justa y que abra oportunidades para la gente continúe. Los gobiernos terminan, pero las energías se transforman”, afirmó Petro.

El mandatario no es el único que ha sido cuestionado en el alto gobierno por supuestas incidencias indebidas en política. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está siendo investigado por la Procuraduría por unas declaraciones que entregó a un grupo de personas en Coyaima, Tolima, sobre esa jornada.

Gustavo Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo se han referido a las elecciones. Foto: Cortesía Ministerio de Salud

“Hasta el perro y el gato tienen que salir a votar el próximo 31 de mayo o sino nos va a llevar quien nos trajo, nos va a llevar el putas”, afirmó Jaramillo. Desde esa cartera le enviaron una carta al Ministerio Público reconociendo que si bien el funcionario dijo esas palabras, no se trataría de una indebida participación en política porque no pidió votar por ningún candidato en específico.

Aunque Petro y Jaramillo no han pedido votar por Cepeda, sí han enviado mensajes alertando lo que podría pasar en el país si no se respalda el candidato de su preferencia, lo que para algunos estaría relacionado con violar esa norma, pero solo serán la justicia y los entes de control los que lo determinen.

En medio de la polémica que se generó, el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió en defensa de Petro y dijo que simplemente estaba haciendo un “análisis” de lo que podría pasar en las elecciones, pero que no estaba pidiendo votar por determinado candidato.