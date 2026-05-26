Aunque la candidata presidencial Paloma Valencia cambió de estratega en la recta final de la campaña, las cosas no siguen nada bien.

Westcol entrevistará a Abelardo de la Espriella, un día antes de las elecciones presidenciales

La aspirante del Centro Democrático sigue en declive en las encuestas y ahora le cancelaron una entrevista en vivo que tenía con el streamer Westcol.

Aunque la campaña no ha sido notificada oficialmente, se enteraron por un video que se difundió en X donde el influencer dio a conocer las razones de la cancelación a última hora.

“En las noticias se ha visto que Paloma está haciendo campaña con personas con las que yo no me identifico para nada, con personas que van en contra de los principios que yo tengo como creador de contenido. Yo he hablado muchas cosas, pero no nunca he hecho nada ilegal. No he robado ni promociono estafas”, dijo Westcol.

Además, dijo que su decisión obedece a que hay cosas que no le gustan y que han ocurrido en las últimas horas, por lo que prefiere cancelar para no tener problemas.

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“Se me hace muy feo salir después de todo a eso y como pareciendo como que hago parte de esa colada cuando no tengo nada que ver, eso no me gusta. No quiero estar ahí”, reiteró.

El streamer dijo que como él no está metido en el mundo de la política puede tomar este tipo de decisiones ya que su único fin es dar a conocer a los candidatos, pero que no puede hacerlo cuando hay personas con las que no comparte ideales.

“No me quiero ver mal, quiero proteger mi imagen, todo lo que estamos construyendo, porque eso no va conmigo. Las personas que hacen campaña con ellos, pues yo no estoy de acuerdo. No estoy en contra de ningún candidato, pero tampoco les haré campaña”.

Aseguró que no tiene ningún problema con la candidata Paloma Valencia, pero que no quiere afectaciones en su trabajo como creador de contenido, porque justamente nunca se ha metido en temas políticos para evitar este tipo de inconvenientes.

Así mismo, anunció que realizará una entrevista en vivo con Abelardo de la Espriella este sábado, un día antes de que los colombianos acudan a las urnas.

La decisión llamó la atención porque, semanas atrás, el propio creador de contenido dio espacio a figuras políticas en sus transmisiones, en particular al presidente Petro y al expresidente Álvaro Uribe.

Las elecciones presidenciales se harán el próximo domingo 31 de mayo y allí los colombianos podrán elegir al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.