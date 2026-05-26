Falcao dio la cara tras el papelón de Millonarios en Sudamericana: habló sobre su futuro

Radamel Falcao García habló con la prensa tras la dura eliminación de Millonarios en Copa Sudamericana. Fue este martes, 26 de mayo de 2026, tras caer contra O’Higgins (2-1), en Bogotá, por la sexta fecha del grupo C en el torneo continental.

Fabián Bustos se reunió con la dirigencia de Millonarios y hay decisión oficial sobre su continuidad

Falcao fue bastante autocrítico, reflejando el sentir de un plantel golpeado. Además, le indagaron sobre su futuro, pero con mesura reconoció que no era el instante apropiado para tocar ese tema, por lo que los próximos días serán claves.

Falcao sobre su futuro: “No viene al caso en este momento”

El reportero de ESPN le indagó a Falcao: “¿Fue su último partido en Millonarios?” y el tigre respondió: “Mira, no sé. No creo que viene al caso en este momento, de verdad que pedirle disculpas a la gente porque nos acompañaron durante todo el campeonato y nosotros no pudimos devolverles eso dentro del campo”.

Sobre la autocrítica: “Realmente no pudimos dar a la gente lo que todos queríamos, no estuvimos a la altura, tenemos que reconocer esto que nos pasó y nada, es todo a nuestro, a los jugadores. Hoy en día hay que replantearse muchas cosas y, para el próximo semestre, un cambio en todo sentido para poder estar a la altura de lo que es la institución y este club tan grande”.

¿Falcao se despide de Millonarios?

El contrato de Falcao en Millonarios acaba pronto, y el propio jugador ya venía declarando que es incierta su continuidad. Son varios los intentos del tigre en la capital, y aunque no ha logrado ningún título, se ha ganado el cariño de todos los hinchas.

¿Seguirá Falcao en Millonarios? Es una completa incógnita. Foto: @MillosFCoficial

Sea cual sea su futuro, se divisa una reestructuración en Millonarios de cara al segundo semestre del año. Este primer tramo acabó con eliminaciones de Liga y Copa Sudamericana, a pesar de varios refuerzos que acabaron siendo protagonistas, como Rodrigo Contreras y Ureña.

El futuro del técnico Fabián Bustos parece seguir estando en el embajador. Los resultados no lo han acompañado, pero más allá de que sonó para volver a Universitario de Perú, quedó descartado y no hay rumores sobre una posible salida.

Días decisivos para Millonarios, que ya completa dos años sin títulos y sus hinchas exigen resultados.