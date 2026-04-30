Presencia de Falcao García en el Mundial 2026, definida: El Tigre confirmó lo que pasará

De Radamel Falcao García se ha dicho mucho en los últimos meses. Con el paso de los días se acerca la Copa del Mundo, a la que ha asegurado podría ir como jugador y también como parte de la delegación en cargos administrativos.

Sobre estas versiones fue consultado en las últimas horas el mismísimo Tigre, quien hizo presencia en el lanzamiento oficial del álbum Panini, evento realizado en el estadio El Campín.

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A la periodista Liche Durán, de Caracol Radio, el atacante que milita en Millonarios le contestó que no existe posibilidad alguna de ser llevado como parte de la delegación de la Tricolor para la Copa del Mundo.

“No, no, para nada. No sé de dónde habrá salido, pero no es cierto”, zanjó sin dar chance a mayores especulaciones.

La periodista intentó saber si como jugador habría chance, pero Radamel tampoco dio muchas alas sobre ello: “Bueno, gracias...”, se limitó a contestar.

🐯9⃣“Ha valido la pena vivir y jugar en Colombia”: Falcao García con @licheduran en #ASColombia y @CaracolRadio pic.twitter.com/BM4zEnuMcy — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) April 30, 2026

Luis Díaz y James Rodríguez

Al ser un histórico de Selección Colombia, tiene el peso para hablar de los jugadores que actualmente conforman el equipo que dirige Néstor Lorenzo. De la figura más rutilante, así como del hombre más mediático, dio su opinión Falcao.

Sobre Luis Díaz, su presente en Bayern Múnich, así como el pedido colectivo que hay sobre entregarle la responsabilidad para que lleve los hilos de la selección, aseveró: “Tampoco hay que forzarlo mucho, ni llevarle tanta presión a él, sino que las cosas sean naturales”.

La clave para el goleador es que todos sean importantes, y no solo uno: “Se prepara un esquema para sacar el máximo potencial de cada jugador”.

Luis Díaz y atrás James Rodríguez, dos pilares de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Foto: AP

Además de eso, desde su perspectiva, lo que se debe buscar es “la manera de que puedan hacer lo que hacen en los clubes”.

“Tenemos futbolistas que pueden hacer la diferencia, para sacar provecho de lo que hace Lucho con y sin balón”, refirió en el deseo de buscar que Díaz traslade su potencial del Bayern Múnich a la Selección Colombia.

James Rodríguez sufrió su primera decepción en Estados Unidos

Inmediatamente después de ser preguntado por el guajiro, la entrevista fue dirigida a consultarle por James Rodríguez, quien a menos de 50 días del Mundial parece estar en crisis por la poca continuidad que tiene con Minnesota United.

Lejos de las críticas, a lo que apuntó Falca es que “cuando no tienes tanta continuidad, lo importante son los minutos de calidad que puedas aportar. Es un jugador que en dos, cinco o diez puede hacer la diferencia”.

Zúñiga apoya el llamado de Falcao

Un mundialista como Camilo Zúñiga pasó por los micrófonos de SEMANA. Esta casa tuvo la oportunidad de consultar al exjugador de Napoli, Watford y Selección Colombia sobre Falcao García, James Rodríguez, la Tricolor, entre otros temas rumbo al Mundial 2026.

Camilo Zúñiga y Falcao García. Ambos pasaron por Selección Colombia y jugaron un Mundial con la Tricolor. Foto: SEMANA / Getty Images

Desde su perspectiva, en caso de que se dé la chance, no dudaría en tenerlo en la delegación: “Si se dan las cosas, ojalá sí, porque sé que le va a aportar mucho a la Selección”.

La última palabra desde la Federación Colombiana de Fútbol se deberá tomar en el mes de mayo, cuando salga también la convocatoria oficial de los elegidos por parte de Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico.