Un mundialista como Camilo Zúñiga pasó por los micrófonos de SEMANA. Esta casa tuvo la oportunidad de consultar al exjugador de Napoli, Watford y Selección Colombia sobre Falcao García, James Rodriguez, la Tricolor, entre otros temas rumbo al Mundial 2026.

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Esto dijo de llevar a Falcao al Mundial

Desde ya hace varios meses que se viene hablando de la convocatoria de Radamel Falcao García con la Selección Colombia. En Argentina fue donde dicha versión estalló, pero por el presente deportivo que tiene el Tigre la posibilidad se ve cada vez más lejana.

Vinculan a Radamel Falcao García con Selección Colombia y la chance de ir al Mundial 2026. Foto: Captura a entrevista de Blog Deportivo, Getty Images

En un rol más administrativo también han dicho que el atacante iría. Justamente sobre esa chance, fue que SEMANA consultó a Zúñiga

“Es un crack como persona y jugador”, lo definió el exlateral al goleador con el que compartió en el camino hacia Brasil 2014.

Desde su perspectiva, en caso de que se dé la chance, no dudaría en tenerlo en la delegación: “Si se dan las cosas, ojalá sí porqué sé que le va a aportar mucho a la Selección”.

La credibilidad de Néstor Lorenzo

En esa cita mundialista de Brasil 2014, Camilo Zúñiga supo lo que es ser dirigido por Néstor Lorenzo. Para ese momento el argentino era asistente de José Pékerman.

Sabiendo qué es ser dirigido por el hoy día DT en propiedad de la nación, dio su veredicto tras los modestos amistosos de la Tricolor ante Croacia y Francia.

Néstor Lorenzo durante el juego amistoso ante Croacia. Foto: Getty Images

“A mí no me va a hacer perder la credibilidad en dos partidos. Creo que tienen un buen grupo, tienen buenos jugadores, tienen buen entrenador, buen cuerpo técnico. Entonces yo por dos partidos no voy a a perder la credibilidad de la selección”, enfatizó.

Para Zúñiga, a 45 días de la cita, lo importantes es arropar a los jugadores. Las críticas sobran y según este, no es lo que aporte al equipo.

“Es muy importante el apoyo, hay que apoyar más la selección. No quedarnos con esos dos últimos partidos y darle duro y que ellos lleguen desmotivados. Lo importante ahora es apoyarlos (...) el Mundial está acá, no falta nada”, indicó.

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“Que ellos (jugadores) lleguen animados porque pierde Colombia, nos eliminan y no pierden los jugadores, perdemos todos, pierde todo un país. Entonces es muy importante estar con ellos, apoyarlos, a apoyar el cuerpo técnico”, reflexionó.

Rescatando lo bueno, por encima de los malo, Zúñiga le dijo a SEMANA: “Son dos resultados que no dieron, pero quién va a querer perder. Es mejor que pasen ahora y no pasen en el Mundial. Entonces es muy importante que la apoyen".

Blindar a los referentes

“Ha sido una falencia en Colombia. Al referente hay que cuidarlo, no maltratarlo con palabras”, pidió de manera enfática por tratos vistos hacia James Rodríguez y David Ospina.

David Ospina y James Rodríguez, referentes de la Selección Colombia de Mayores rumbo al Mundial 2026 Foto: Getty Images

“El tema de David (Ospina) que ya es casi personal... es un referente para nosotros, para Nacional”, especificó del caso del portero.

“A todos hay que cuidarlos (Falcao, James)... ya vamos es de salida, pero cuídenlos, disfrútenlo que todavía están activos y les pueden dejar cosas a los jóvenes”, complementó pensando en el beneficio colectivo.