Una mala noche tuvo David Ospina en Copa Sudamericana ante Millonarios.

Su incidencia en el primer gol del cuadro visitante y desbordado comportamiento con los rivales azules, lo hizo ver salido de casillas en la grama el estadio Atanasio Girardot.

Ospina, quien está peleando por un cupo en la terna de arqueros que elija Néstor Lorenzo para el próximo Mundial 2026, no se salvó de las críticas. En primera instancia por su desempeño deportivo y también por su comportamiento.

Millonarios hizo ver mal a David Ospina en la Copa Sudamericana. Foto: Getty Images

Video de la agresión a Rodrigo Contreras

El goleador del cuadro visitante sacó de quicio a Atlético Nacional. Con dos anotaciones y una noche brillante, les firmó a los verdes la primera decepción del año frente a un estadio abarrotado de afición paisa.

En los minutos 21 y 75, respectivamente, el llegado hace un par de meses a Millonarios dio dos golpes certeros que sirvieron para el 1-3 final. Quien marcó el otro tanto embajador fue Leonardo Castro de penal.

Al caer la tercer anotación, que fue lapidaria para Nacional, para los jugadores locales fue excesiva la celebración y fue justo ahí cuando buscaron a Contreras para reclamarle.

Con los ánimos caldeados por la rivalidad que estos tienen aparecieron las agresiones, algunas palabras de alto calibre y fue cuando David Ospina tiró un empujón sobre quien le había marcado un instante antes.

Fue un tenso instante que la transmisión oficial no compartió en dicho momento, pero cámaras de ESPN lograron captarla a ras de campo donde se pudo ver con total claridad.

De atrás llegó Ospina a tirar al suelo al argentino, quien apenas sintió el contacto se cayó. Andrés Llinás al ver la infracción a su compañero pidió de manera enérgica amonestación, pero el juez sobrellevó todo de manera tranquila.

Con una amarilla para Contreras el juez Wilton Sampaio terminó lo sucedido. El goleador pidió a la par el cambio y salió tras haber vaciado su tanque en el tiempo que estuvo en campo.

Campuzano se quejó de Contreras

Jorman Campuzano estuvo cerca del altercado que hubo tras el tercer gol de Millonarios. Allí vivió en carne propio lo que pasó y, a raíz de eso, fue que desenfundó en palabras su molestia contra el contrario.

“Como se lo dije en la cancha, es un buen jugador, pero le dije también que dejara de estar insultado a la gente, porque es una falta de respeto”, fue la manera de alzar la voz del referente verde.

Del desempeño que tuvo, el volante verde precisó: “Es un buen jugador. Venía de lesión, pero para que fuera figura, los defensas de ellos también hicieron algo, si no estuviéramos hablando de otro partido”.

David Ospina se hunde

Un gol desde media cancha en el que se vio comprometido y la agresión a Contreras, son dos hechos que ponen en duda la capacidad de Ospina para llegar a la próxima Copa del Mundo.

Gol de Rodrigo Contreras, de Millonarios, desde la tribuna del estadio Atanasio Girardot en Sudamericana Foto: Captura a video de tribunamillos_ y cdlm_1949

Para muchos ya es un ciclo cumplido la carrera del golero colombiano. Será decisión de Lorenzo si le sigue brindando la confianza, o por el contrario decide hacer barrido llevando a Camilo Vargas, Kevin Mier y Álvaro Montero.