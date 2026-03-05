Polémica

David Ospina golpeó a rival de Millonarios: no se vio en TV y lo dejó aún más hundido

Además del gol en el que fue responsabilizado, también tuvo un altercado que lo hizo ver mal al posible convocado para el Mundial 2026.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
5 de marzo de 2026, 1:29 p. m.
David Ospina atacó a Rodrigo Contreras en la celebración del gol de Millonarios.
David Ospina atacó a Rodrigo Contreras en la celebración del gol de Millonarios. Foto: Captura a video (X @juancaruiz1109)

Una mala noche tuvo David Ospina en Copa Sudamericana ante Millonarios.

Su incidencia en el primer gol del cuadro visitante y desbordado comportamiento con los rivales azules, lo hizo ver salido de casillas en la grama el estadio Atanasio Girardot.

Ospina, quien está peleando por un cupo en la terna de arqueros que elija Néstor Lorenzo para el próximo Mundial 2026, no se salvó de las críticas. En primera instancia por su desempeño deportivo y también por su comportamiento.

BOGOTA, COLOMBIA - MARCH 4: Goalkeeper David Ospina of Atletico Nacional getting into the field during a Categoria Primera A Colombia match between Fortaleza FC and Atletico Nacional at Estadio Nemesio Camacho El Campin on March 4, 2025 in Bogota, Colombia. (Photo by Mauricio Duque/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Millonarios hizo ver mal a David Ospina en la Copa Sudamericana. Foto: Getty Images

Video de la agresión a Rodrigo Contreras

El goleador del cuadro visitante sacó de quicio a Atlético Nacional. Con dos anotaciones y una noche brillante, les firmó a los verdes la primera decepción del año frente a un estadio abarrotado de afición paisa.

Deportes

Suspenso por la Finalissima en Catar: comunicado de Uefa y Conmebol por el España vs. Argentina

Deportes

¿Quién es Lucho Vásquez, el nuevo narrador colombiano que relató a Nacional y Millonarios?

Deportes

Admiten error a favor de Atlético Nacional: castigo a árbitro levanta tierrero en el FPC

Deportes

FIFA le hace cambio histórico a las transmisiones del Mundial 2026: así se vería en RCN y Caracol

Deportes

Fallo del TAS le salió en contra a Rodrigo Holgado: confirmada la sanción exacta que pagará

Deportes

Le ‘picaron la lengua’ a Alfredo Morelos por debacle con Millonarios y contestó: “Es la realidad”

Deportes

La reacción de Carlos Antonio Vélez tras el batacazo de Millonarios ante Nacional: “Jaque mate”

Deportes

Se conoció lo que haría David Ospina si se van a penales contra Millonarios: “Está hablado”

Deportes

Atlético Nacional le pone competencia a David Ospina: ultiman detalles para firmar arquero de talla

Deportes

Caen críticas a David Ospina por los goles que se ‘comió’: el Pibe Valderrama lo hizo ver mal

En los minutos 21 y 75, respectivamente, el llegado hace un par de meses a Millonarios dio dos golpes certeros que sirvieron para el 1-3 final. Quien marcó el otro tanto embajador fue Leonardo Castro de penal.

Le ‘picaron la lengua’ a Alfredo Morelos por debacle con Millonarios y contestó: “Es la realidad”

Al caer la tercer anotación, que fue lapidaria para Nacional, para los jugadores locales fue excesiva la celebración y fue justo ahí cuando buscaron a Contreras para reclamarle.

Con los ánimos caldeados por la rivalidad que estos tienen aparecieron las agresiones, algunas palabras de alto calibre y fue cuando David Ospina tiró un empujón sobre quien le había marcado un instante antes.

Fue un tenso instante que la transmisión oficial no compartió en dicho momento, pero cámaras de ESPN lograron captarla a ras de campo donde se pudo ver con total claridad.

De atrás llegó Ospina a tirar al suelo al argentino, quien apenas sintió el contacto se cayó. Andrés Llinás al ver la infracción a su compañero pidió de manera enérgica amonestación, pero el juez sobrellevó todo de manera tranquila.

Con una amarilla para Contreras el juez Wilton Sampaio terminó lo sucedido. El goleador pidió a la par el cambio y salió tras haber vaciado su tanque en el tiempo que estuvo en campo.

Campuzano se quejó de Contreras

Jorman Campuzano estuvo cerca del altercado que hubo tras el tercer gol de Millonarios. Allí vivió en carne propio lo que pasó y, a raíz de eso, fue que desenfundó en palabras su molestia contra el contrario.

“Como se lo dije en la cancha, es un buen jugador, pero le dije también que dejara de estar insultado a la gente, porque es una falta de respeto”, fue la manera de alzar la voz del referente verde.

Lector de labios revela qué dijo Andrés Llinás en su encontronazo con Andrés Felipe Román

Del desempeño que tuvo, el volante verde precisó: “Es un buen jugador. Venía de lesión, pero para que fuera figura, los defensas de ellos también hicieron algo, si no estuviéramos hablando de otro partido”.

David Ospina se hunde

Un gol desde media cancha en el que se vio comprometido y la agresión a Contreras, son dos hechos que ponen en duda la capacidad de Ospina para llegar a la próxima Copa del Mundo.

Gol de Rodrigo Contreras, de Millonarios, desde la tribuna del estadio Atanasio Girardot en Sudamericana
Gol de Rodrigo Contreras, de Millonarios, desde la tribuna del estadio Atanasio Girardot en Sudamericana Foto: Captura a video de tribunamillos_ y cdlm_1949

Para muchos ya es un ciclo cumplido la carrera del golero colombiano. Será decisión de Lorenzo si le sigue brindando la confianza, o por el contrario decide hacer barrido llevando a Camilo Vargas, Kevin Mier y Álvaro Montero.

Más de Deportes

Finalissima, en principio, se jugaría el 27 de marzo entr España y Argentina

Suspenso por la Finalissima en Catar: comunicado de Uefa y Conmebol por el España vs. Argentina

Lucho Vásquez junto a Julián Capera en las tribunas del Atanasio Girardot.

¿Quién es Lucho Vásquez, el nuevo narrador colombiano que relató a Nacional y Millonarios?

Castigo para Diego Ulloa por no haber dado un gol válido a Independiente Santa Fe

Admiten error a favor de Atlético Nacional: castigo a árbitro levanta tierrero en el FPC

WASHINGTON, DC - JANUARY 29: FIFA President Gianni Infantino holds the FIFA World Cup Trophy as he addresses the winter meeting of The U.S. Conference of Mayors on January 29, 2026 in Washington, DC. Infantino promoted the 2026 FIFA World Cup, which will be co-hosted by the United States, Canada, and Mexico, highlighting its potential benefits for host cities and communities. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

FIFA le hace cambio histórico a las transmisiones del Mundial 2026: así se vería en RCN y Caracol

Rodrigo Holgado tiene contrato con América hasta diciembre de 2026.

Fallo del TAS le salió en contra a Rodrigo Holgado: confirmada la sanción exacta que pagará

Alfredo Morelos defendió a Atlético Nacional tras salir eliminados a manos de Millonarios en Copa Sudamericana

Le ‘picaron la lengua’ a Alfredo Morelos por debacle con Millonarios y contestó: “Es la realidad”

Carlos Antonio Vélez hablando sobre la clasificación de Millonarios en Copa Sudamericana.

La reacción de Carlos Antonio Vélez tras el batacazo de Millonarios ante Nacional: “Jaque mate”

Los 22 pilotos de la Fórmula Uno en 2026

La nueva Fórmula 1 revela su intro 2026, con 11 escuderías y 22 pilotos

Luis Díaz vería desembarcar un nuevo compañero en el próximo mercado de fichajes

Bayern Múnich de Luis Díaz, con plan de fichaje entre manos: prensa de Alemania lo reveló

Noticias Destacadas