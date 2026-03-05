Alfredo Morelos era la carta de gol de Atlético Nacional para vencer a Millonarios en la llave decisiva de un partido por Copa Sudamericana.

Quien suele marcar en la Liga BetPlay, el día que más lo necesitó su club, desapareció. Si bien es cierto que la defensa azul se comportó a la altura, este falló mano a mano contra el golero rival, Diego Novoa.

Actos protocolarios del Nacional vs. Millonarios por Copa Sudamericana 2026 Foto: Colprensa

Una de las mayores aproximaciones claras se dio cuando al Búfalo le quedó un rebote al frente del área. Allí, el portero le salió con ímpetu a un remate del delantero, que se lamentó por la buena respuesta del contrario.

Quien sí se llevó los aplausos fue el nueve de Millonarios, el cual logró un doblete de tantos, entre los que tuvo una joya de gol, y así clasificó al conjunto bogotano en Medellín a la fase de grupos del certamen internacional.

¿Sigue Nacional siendo el más grande?

Millonarios en los últimos años ha hecho del Atanasio Girardot un fortín. Allí lleva tiempo logrando buenos resultados, títulos y gestas como la más reciente donde le propinó un 1-3 a la afición local.

Esta racha negativa de Nacional generó que en rueda se le preguntase a Morelos por la ‘grandeza’ de uno sobre otro. Polémico como suele ser, Alfredo contestó de manera certera a dicho cuestionamiento y no dejó duda alguna de su postura.

“Una decepción, obviamente, nuestra gente lo quería, nosotros lo queríamos, pero bueno, al final esto no nos va a hacer los peores jugadores del plantel, nada, somos el equipo más grande de Colombia. Todo eso que le sea muy claro y la realidad… entonces nada, vemos en las finales”, avisó con deseo de una revancha pronta ante el mismo rival.

🇳🇬 El delantero de Atlético Nacional, Alfredo Morelos, habla tras la eliminación de Copa Sudamericana 2026 a manos de Millonarios ⚽ pic.twitter.com/zdVhmK0b5k — El Deportivo (@ElDeportivo_Col) March 5, 2026

Lejos de zafarse de la responsabilidad, puso la cara y aceptó que grupalmente no estuvieron a la altura: “Se vienen cosas, partidos importantes, y yo creo que teníamos la oportunidad. Hay que aceptarlo con mucha humildad, dar la cara hacia la gente, a nuestra hinchada, que nos apoyen. Responsables todos”.

“Vamos para el frente. Yo creo que es un torneo difícil, que obviamente todos nos van a querer y haremos un esfuerzo para buscar el título”, aseveró desde ya en busca de lograr la Liga.

“Estamos dolidos”

A Nacional haber perdido, le dolió, pero más lo fue la forma y ante el rival que es uno con el que históricamente han tenido diferencias por la ‘grandeza’.

Lejos de darle mérito al trabajo táctico de Millonarios, Morelos le apuntó a cuál fue la clave para que se diera el juego así: “Nos encontramos con un equipo que aprovechó las oportunidades”.

“No hay que buscar culpables, responsables somos todos como institución, como grupo, como lo que es Atlético Nacional y estoy yo en cabeza ahí”, asumió como voz de peso en el plantel.

Esperanzado en que pronto revertirán lo sucedido, completó diciendo: “Yo, como uno de los referentes, voy a dar todo; sé que vamos a salir de este bache. Nos duele, estamos dolidos”.

Este fin de semana, los verdolagas intentarán lavarse la cara cuando visiten a Águilas Doradas en condición de visita. Dicho juego está previsto para el sábado 7 de marzo, desde las 4:00 p. m.