Le ‘picaron la lengua’ a Alfredo Morelos por debacle con Millonarios y contestó: “Es la realidad”

Al mencionarle la ‘grandeza’ de uno sobre otro, el delantero no pudo contener su respuesta. “Que les quede claro”, soltó.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

5 de marzo de 2026, 10:47 a. m.
Alfredo Morelos defendió a Atlético Nacional tras salir eliminados a manos de Millonarios en Copa Sudamericana.
Alfredo Morelos defendió a Atlético Nacional tras salir eliminados a manos de Millonarios en Copa Sudamericana. Foto: @ElDeportivo_Col / @MillosFCoficial

Alfredo Morelos era la carta de gol de Atlético Nacional para vencer a Millonarios en la llave decisiva de un partido por Copa Sudamericana.

Quien suele marcar en la Liga BetPlay, el día que más lo necesitó su club, desapareció. Si bien es cierto que la defensa azul se comportó a la altura, este falló mano a mano contra el golero rival, Diego Novoa.

Actos protocolarios del Nacional vs. Millonarios por Copa Sudamericana 2026
Actos protocolarios del Nacional vs. Millonarios por Copa Sudamericana 2026 Foto: Colprensa

Una de las mayores aproximaciones claras se dio cuando al Búfalo le quedó un rebote al frente del área. Allí, el portero le salió con ímpetu a un remate del delantero, que se lamentó por la buena respuesta del contrario.

Quien sí se llevó los aplausos fue el nueve de Millonarios, el cual logró un doblete de tantos, entre los que tuvo una joya de gol, y así clasificó al conjunto bogotano en Medellín a la fase de grupos del certamen internacional.

Fallo del TAS le salió en contra a Rodrigo Holgado: confirmada la sanción exacta que pagará

La reacción de Carlos Antonio Vélez tras el batacazo de Millonarios ante Nacional: “Jaque mate”

La nueva Fórmula 1 revela su intro 2026, con 11 escuderías y 22 pilotos

Bayern Múnich de Luis Díaz, con plan de fichaje entre manos: prensa de Alemania lo reveló

Así se vio el gol de Rodrigo Contreras, desde la tribuna y con sonido ambiente: imploraban que no entrara

Ineos Grenadiers deja ‘plantado’ a Egan Bernal: lo bajó del bus a última hora y sin explicación

Luis Díaz se queda sin Harry Kane: Bayern Múnich confirmó las malas noticias sobre su goleador

El sablazo de Alfredo Morelos tras la derrota de Atlético Nacional contra Cali: “Aquí nadie llora”

Alfredo Morelos se desahogó: revelan qué le dijo a la cámara tras su gol con Atlético Nacional

Alfredo Morelos reveló si ha recibido llamados de Selección Colombia: lo dejó claro

¿Sigue Nacional siendo el más grande?

Millonarios en los últimos años ha hecho del Atanasio Girardot un fortín. Allí lleva tiempo logrando buenos resultados, títulos y gestas como la más reciente donde le propinó un 1-3 a la afición local.

Esta racha negativa de Nacional generó que en rueda se le preguntase a Morelos por la ‘grandeza’ de uno sobre otro. Polémico como suele ser, Alfredo contestó de manera certera a dicho cuestionamiento y no dejó duda alguna de su postura.

“Una decepción, obviamente, nuestra gente lo quería, nosotros lo queríamos, pero bueno, al final esto no nos va a hacer los peores jugadores del plantel, nada, somos el equipo más grande de Colombia. Todo eso que le sea muy claro y la realidad… entonces nada, vemos en las finales”, avisó con deseo de una revancha pronta ante el mismo rival.

Lejos de zafarse de la responsabilidad, puso la cara y aceptó que grupalmente no estuvieron a la altura: “Se vienen cosas, partidos importantes, y yo creo que teníamos la oportunidad. Hay que aceptarlo con mucha humildad, dar la cara hacia la gente, a nuestra hinchada, que nos apoyen. Responsables todos”.

“Vamos para el frente. Yo creo que es un torneo difícil, que obviamente todos nos van a querer y haremos un esfuerzo para buscar el título”, aseveró desde ya en busca de lograr la Liga.

“Estamos dolidos”

A Nacional haber perdido, le dolió, pero más lo fue la forma y ante el rival que es uno con el que históricamente han tenido diferencias por la ‘grandeza’.

Lejos de darle mérito al trabajo táctico de Millonarios, Morelos le apuntó a cuál fue la clave para que se diera el juego así: “Nos encontramos con un equipo que aprovechó las oportunidades”.

Así se vio el gol de Rodrigo Contreras, desde la tribuna y con sonido ambiente: imploraban que no entrara

“No hay que buscar culpables, responsables somos todos como institución, como grupo, como lo que es Atlético Nacional y estoy yo en cabeza ahí”, asumió como voz de peso en el plantel.

Esperanzado en que pronto revertirán lo sucedido, completó diciendo: “Yo, como uno de los referentes, voy a dar todo; sé que vamos a salir de este bache. Nos duele, estamos dolidos”.

Este fin de semana, los verdolagas intentarán lavarse la cara cuando visiten a Águilas Doradas en condición de visita. Dicho juego está previsto para el sábado 7 de marzo, desde las 4:00 p. m.

