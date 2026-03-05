Deportes

La reacción de Carlos Antonio Vélez tras el batacazo de Millonarios ante Nacional: “Jaque mate”

El experimentado periodista hizo un análisis del partido por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 y elogió a Rodrigo Contreras.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

5 de marzo de 2026, 10:23 a. m.
Carlos Antonio Vélez hablando sobre la clasificación de Millonarios en Copa Sudamericana.
Carlos Antonio Vélez hablando sobre la clasificación de Millonarios en Copa Sudamericana. Foto: Youtube Carlos Antonio Vélez // David Jaramillo

Carlos Antonio Vélez no se quedó callado tras el batacazo de Millonarios ante Atlético Nacional en la Copa Sudamericana, resultado que deja tambaleando la continuidad del técnico Diego Arias.

El experimentado periodista tituló como “jaque mate” lo que hizo el conjunto embajador en el Estadio Atanasio Girardot, haciendo referencia a la posición final en ajedrez donde el rey está amenazado y no tiene ninguna jugada legal para escapar.

“Nacional se llevó la fiesta y la recaudación; el fútbol, la victoria y la clasificación correspondió al equipo albiazul. Un golpe de autoridad absoluta del equipo de Bustos, el nuevo técnico que con 62 partidos internacionales dirigidos mostró la diferencia entre alguien de experiencia que entiende del tema y un hombre sin experiencia que no sabe tanto del tema”, apuntó.

Carlos Antonio considera el partido como “una demostración absoluta de superioridad” y expresó que lo mejor de Millonarios fue ”un atacante que llegó esta temporada: Rodrigo Contreras".

Es la mejor contratación que han hecho en los últimos cinco años y no le cuesta una fortuna. Rinde como ninguno, jugador que pelea balones, provocó la pena máxima, logró dos goles y siempre trabajando en función del equipo”, añadió.

YouTube video xzVrCm3-e_Y thumbnail

Esto dijo en Palabras Mayores hoy, 5 de marzo

En su columna de Palabras Mayores también se refirió al partido y dio un análisis más extenso de las consecuencias que puede traer en Atlético Nacional esta derrota contra su máximo rival en el fútbol profesional colombiano.

“Para mí si es nuevo que le esté funcionando ya el operativo bloque bajo a Millonarios. Habrá que mirar cuando tenga que desdoblar, cuando le toque hacer de equipo proactivo y no de equipo reactivo. Millonarios es un equipo de juego directo siempre, le cuesta elaborar”, dijo.

Sobre el trabajo de Diego Arias apuntó que ya se veían varias debilidades en partidos como la derrota contra Deportivo Cali o el primer tiempo ante Santa Fe en Bogotá. “Esto estaba diagnosticado, se veía venir”, aseguró.

“Cuando hay un diagnóstico tan evidente, tan claro, es fácil prever las cosas. Ayer Nacional vuelve y agarra la pelota, el otro lo espera al contraataque y como la cobra en un momento le tira”, apuntó.

Atlético Nacional - Millonarios, fase previa de la Copa Sudamericana 2026
Atlético Nacional - Millonarios, fase previa de la Copa Sudamericana 2026 Foto: David Jaramillo

Vélez reconoce que el cuadro verdolaga tiene “una buena nómina”, pero “lo que no tiene es técnico”. El comentarista considera que “le queda grande esa responsabilidad” de manejar un camerino repleto de experimentados.

“No tiene la suficiente experiencia, ayer Bustos le tiró los 62 partidos que tiene en competencias internacionales. Se los tiró en la cara, simplemente armando un partido como hay que armarlo: hay momento en los que puedes jugar cara a cara y hay momentos en los que no”, declaró.

Por último, advirtió que “Nacional tiene un problema y es que algunos jugadores están ahí porque la hinchada los pide. Admiro profundamente a David Ospina, pero los tiempos de David se acabaron. Yo estoy absolutamente convencido que no da más, cinco años antes llegaba al golazo de Contreras”.

