Carlos Antonio Vélez dio su opinión sobre el triunfo de Millonarios ante Boston River, el pasado 15 de abril, por la segunda fecha del grupo C en la Copa Sudamericana. Los albiazules ganaron 1-0 gracias al golazo de media distancia de Carlos Darwin Quintero (84′).

Entre los muchos puntos que analizó Vélez, dejó claro que, en su percepción, Millonarios no le ganó bien a Boston River. Para argumentar su postura, se basó en la estadística que acompaña al cuadro uruguayo, donde no van bien en la tabla de posiciones liguera.

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Carlos Antonio Vélez: “Millonarios no ganó bien”

“Hay que ganarle bien, y Millonarios no le ganó bien ayer. No se metan mentiras, ganó pero no le ganó bien. Ese (Boston River) es el 13 de la liga uruguaya, son 16 en Uruguay... 13 Boston River, y les metió una complicada. Ayer no jugó con tres, jugó con cuatro en el fondo y le fue armando el partido”, arrancó afirmando Carlos Antonio Vélez en Planeta Fútbol de Win Sports.

Y añadió: “Cuando se metió en bloque bajo, vuelve Millonarios, que no sabe por dónde entrar; y sí, tiene la pelota, pero no hay el recurso de la penetración, se lesiona Rodrigo Contreras, y Falcao en 45′ toca el balón 12 veces, hizo dos tiritos afuera, ninguno a puerta, y se ganó una amarilla”.

Ⓜ️ “Millonarios no ganó bien, no se mentan mentiras. Sí ganó, pero no le ganó bien” @velezfutbol en Palabras Mayores pic.twitter.com/Ef9cgos3Ac — Deportes RCN (@DeportesRCN) April 16, 2026

Millonarios se sacude en Sudamericana: tabla de posiciones

Tras su triunfo por 1-0 sobre Boston River, Millonarios sumó los primeros tres puntos en la tabla de posiciones del grupo C en Copa Sudamericana. Esto lo ubica parcialmente tercero de la zona, peleando el segundo lugar ya que el liderato está más que claro hasta ahora.

Millonarios celebrando el gol del triunfo sobre Boston River en Copa Sudamericana. Foto: Colprensa - Lina Gasca

São Paulo (Brasil) lidera con seis puntos la zona, puntaje perfecto hasta ahora, además de tener una diferencia de gol de +3. Segundo asoma O’Higgins (Chile), con los mismos tres puntos que Millonarios, pero mayor diferencia de gol que los embajadores. Por último, Boston River, que suma dos derrotas en dos juegos.

En su próximo partido, Millonarios podría descontar la ventaja del liderato. Los embajadores recibirán a São Paulo, el martes 28 de abril, y si ganan igualarán a los brasileños con seis unidades, por lo que el liderato del grupo quedaría compartido. Incluso, tendrían que estar al pendiente de lo que haga O’Higgins frente a Boston River.

Esta Copa Sudamericana 2026 pinta como prioridad para Millonarios, equipo que ha visto muchas veces esquiva la gloria continental, siendo un ítem que en los últimos años le ha costado.