Camilo Zúñiga sale a la defensa de James Rodríguez por las constantes críticas: “no sé qué pasa con él”

¿Qué dijo Camilo Zúñiga sobre James Rodríguez?

En los últimos años, Rodríguez ha sido el centro de comentarios y críticas por parte de cientos de aficionados de la Selección Colombia, quienes afirman que el ex Real Madrid ya no está en las condiciones para representar al país. Ante esta situación, Camilo Zúñiga, en medio de una entrevista con el diario As, dio su opinión al respecto de esta situación y comentó que su compañero en la Selección Colombia durante varios años es “buena gente”.