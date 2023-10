Este es el árbitro que estará en el partido Colombia vs. Uruguay; es su primera vez en las Eliminatorias

El combinado patrio sueña con volver a una cita mundialista tras no haberlo conseguido para la pasada edición que se realizó en Qatar y ahora con las modificaciones hechas en las que ahora, en las Eliminatorias sudamericanas podrán clasificar seis equipos y el séptimo irá a un repechaje, las probabilidades aumentaron, sin embargo, los dirigidos por Néstor Lorenzo no se confían y buscarán ganar partido a partido para estar entre las primeras posiciones de la tabla.

¿Quién será el árbitro para el partido entre Colombia y Uruguay?

Piero Maza lleva cerca de diez años como juez central desde su debut en la máxima división del fútbol profesional en Chile y aunque no ha tenido la oportunidad de estar presente en un juego de este calibre, si ha estado en torneos internacionales como la Copa Libertadores, Mundial Sub-20 y en la conocida como ‘La Finalissima’ que tuvo a Italia y Argentina enfrentándose en un duelo por el trofeo que finalmente se llevó el conjunto del continente latinoamericano.

No obstante, cientos de aficionados han sembrado la duda respecto a la inexperiencia de Maza y esperan que las decisiones arbitrales no sean las protagonistas y no incidan en el resultado del partido entre colombianos y uruguayos.