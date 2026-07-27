¿Qué falta para que Colombia ensamble vehículos eléctricos? La petición del gigante chino BYD al Gobierno De La Espriella

El sector automotor en Colombia ha tenido grandes incrementos en los últimos años, entre ellos la llegada de nuevos vehículos eléctricos que buscan ofrecer mejores condiciones que los tradicionales y que están diseñados para proteger el medioambiente.

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Hoy en día, es fácil observar cómo en las principales ciudades de Colombia existen varios usuarios de este medio de transporte que comienzan a optar por modelos de energía sostenible.

De acuerdo a los últimos registros por parte de ANDI y Fenalco, durante el primer semestre del año 2026 se registró un total de 24.477 unidades eléctricas nuevas en Colombia, lo que conllevó un incremento del 235.5 %.

No obstante, si bien la llegada de estos modelos ha sido considerablemente positiva para la nación, aún existen varios desafíos que las principales fabricantes de automóviles deben tener en cuenta para futuros años.

El sector automotor considera clave garantizar estabilidad regulatoria para impulsar la inversión en movilidad sostenible. Foto: Getty Images

Dentro de las marcas más notables que existen en el mercado se encuentra BYD, la empresa china que fue la segunda en matricular más unidades durante los primeros seis meses del año y que se prepara para los siguientes retos que se aproximan en el sector y con el próximo gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella.

Los retos para los carros eléctricos en Colombia

El presidente de Motorysa, Marco Pastrana, compañía encargada de importar los vehículos de BYD en el país, comentó acerca del nivel de crecimiento que han tenido las unidades eléctricas en el país y cómo se verá desafiado el mercado en futuros años para que este se siga sosteniendo.

En diálogo con El Tiempo, Pastrana comentó cómo el panorama en el sector automotor ha cambiado positivamente desde la reciente llegada de Tesla al mercado, indicando que el enfrentarse a una gran compañía conlleva intentar sacar lo mejor para quedar en lo más alto.

“La llegada de nuevos participantes obliga a todas las marcas a innovar, mejorar sus propuestas y acercar la movilidad eléctrica a más consumidores. Además, confirma que Colombia dejó de ser un mercado marginal para los eléctricos y se convirtió en uno estratégico”.

El incremento de carros eléctricos en el país plantea la necesidad de fortalecer la infraestructura de carga. Foto: Getty Images

Asimismo, el presidente de Motorysa comentó acerca de los obstáculos que vienen para el mercado automotor en los próximos años, mencionando las grandes necesidades que tendrá la nación si quiere seguir proyectando la llegada de más vehículos sostenibles.

“El principal es que la infraestructura y los servicios asociados crezcan al mismo ritmo que las ventas. Colombia necesita más cargadores públicos, especialmente de carga rápida, en carreteras, corredores intermunicipales, centros urbanos y ciudades intermedias. También se requieren procedimientos más ágiles para las conexiones eléctricas, reglas comunes de interoperabilidad y mecanismos que faciliten el pago en diferentes redes”, afirmó.

Las expectativas con el Gobierno de Abelardo De La Espriella

Marco Pastrana comentó acerca de la llegada del gobierno entrante de Abelardo De La Espriella, el cual comenzará su mandato el próximo 7 de agosto de 2026.

En ella, el presidente encargado de importar los modelos BYD comentó acerca de los planteamientos de agenda de movilidad sostenible que espera para los próximos 4 años, los cuales están basados en estabilidad, competitividad e infraestructura.

El sector automotor espera que el Gobierno de Abelardo De La Espriella impulse políticas para fortalecer la movilidad eléctrica en Colombia. Foto: Juan Carlos Sierra- SEMANA.

“La primera petición sería mantener reglas claras y estables para los eléctricos y los híbridos enchufables. Las inversiones de largo plazo requieren seguridad jurídica y una hoja de ruta que trascienda los periodos presidenciales. En segundo lugar, propondríamos un programa nacional de infraestructura de carga rápida, construido mediante alianzas público-privadas y enfocado en los principales corredores viales. Por último, solicitaríamos agilizar los trámites de conexión eléctrica, licenciamiento, importación de equipos y certificación de proyectos”.