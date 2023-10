Camilo Zúñiga confronta a Neymar y cuenta toda su verdad del polémico rodillazo en Brasil 2014

En entrevista con AS, Zúñiga se refirió al respecto de esas declaraciones y confirmó que nunca ha tenido la posibilidad de hablar con Neymar al respecto. “No, como voy a hablar con ese loco. No, yo no tengo ningún resentimiento. No creo porque yo noto que sigue tocado porque en todo lado dice que el peor jugador es Camilo, que esto y lo otro”, dijo.