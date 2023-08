Mario Alberto Yepes comparó a la Selección Colombia Femenina con la que jugó el Mundial de Brasil 2014

Colombian teammates pose for a photo (L-R) Top: Mario Yepes, Oscar Cordoba, Victor Aristizabal, Freddy Grisales and Juan Ramirez, Below: Gerardo Bedoya, Fabian Vargas, Ivan Lopez, Ivan Cordoba, Giovanni Hernandez and Elkin Murillo. Colombia beat Mexico on July 29, 2001 in the Nemesio Camacho Stadium in Bogota, Colombia. For the first time, Colombia is the Champion of the Copa America, beating Mexico 1-0. (I-D) Arriba: Mario Yepes, Oscar Cordoba, Victor Aristizabal, Freddy Grisales y Juan Ramirez. Abajo: Gerardo Bedoya, Fabian Vargas, Ivan Lopez, Ivan Cordoba, Giovanni Hernandez y Elkin Murillo, integrantes del seleccionado de futbol de Colombia que vencio a Mexico el 29 de julio de 2001 en el estadio Nemesio Camacho de la ciudad de Bogota, Colombia. La seleccion de futbol de Colombia se consagro por primera vez en su historia campeon de la Copa America al vencer 1-0 a Mexico. AFP PHOTO/Luis ACOSTA (Photo by Luis ACOSTA / AFP) | Foto: AFP