“Falcao va al Mundial 2026″: destapan la llamada de Néstor Lorenzo y el bombazo en la Selección Colombia

Radamel Falcao García entra en la órbita de la Selección Colombia para el Mundial 2026. El delantero de Millonarios habría tenido una conversación privada con el técnico Néstor Lorenzo para discutir sus posibilidades de ser convocado.

De acuerdo al periodista argentino Sebastián Srur, Lorenzo abrió las puertas a Falcao y le aseguró que tiene serias posibilidades de disputar la Copa del Mundo aunque no haya hecho parte del proceso clasificatorio.

“Ya lo llamó Lorenzo, ya le dijo que si juega mínimo 2-3 partidos por mes lo va a llevar. Colombia necesita un líder, con experiencia, que sepa manejar el grupo porque tiene un plantel muy joven”, apuntó Srur en Picado TV.

Según esta versión, “si está bien Falcao va al Mundial 2026 con 40 años”.

¿Cuándo fue el último partido de Falcao García en la Selección Colombia?

Néstor Lorenzo ha dicho públicamente que le tiene respeto a Falcao y un cariño enorme por lo que vivieron juntos en las eliminatorias rumbo a Brasil-2014 y Rusia-2018.

De hecho, la más reciente convocatoria del Tigre a la Selección Colombia fue bajo las órdenes del actual cuerpo técnico.

El 28 de marzo de 2023 fue el último partido de Falcao con la camiseta del combinado nacional. Aquel día entró como sustituto de Rafael Santos Borré en el amistoso frente a Japón en Osaka, partido que Colombia ganó por 2-1 con goles de Jhon Jáder Durán y el propio Borré.

Desde entonces Falcao ha estado ausente en la Tricolor. Aunque ha enviado mensajes de apoyo para sus compañeros y está en contacto con el entrenador, su presente no ha permitido que lo vuelvan a convocar.

Cabe recordar que el atacante samario sigue siendo el máximo goleador histórico de la Selección Colombia y es considerado un referente dentro del camerino. Su presencia en el Mundial 2026 sería una absoluta sorpresa, aunque también coincide con las opiniones que Néstor Lorenzo ha dado al respecto de los más experimentados.

Radamel Falcao García en su llegada al Estadio El Campín. Foto: @MillosFCOficial

Falcao atraviesa una nueva lesión

Lo cierto es que Radamel Falcao García empezó con pie derecho su tercer ciclo en Millonarios y ya marcó un gol en la presente temporada de la Liga BetPlay.

Desafortunadamente, el fin de semana pasado se lesionó en la victoria sobre Llaneros y no estará disponible para disputar la fecha 8.

El parte médico informó que “Falcao García presenta una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha” y estaría volviendo a entrenamientos la próxima semana.

Millonarios cruza los dedos para que su goleador llegue a punto para el choque de Copa Sudamericana contra Atlético Nacional, programado para el próximo 4 de marzo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.