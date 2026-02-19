Aunque ya tiene la visa, James Rodríguez no podrá debutar: Minnesota United explicó la razón

James Rodríguez no estará presente en el partido de Minnesota United contra Austin FC, programado para este sábado en el arranque de la MLS en Estados Unidos.

Aunque el colombiano ya cuenta con la visa de trabajo que estaba esperando, no viajó a Texas con el resto del equipo y hará trabajos en la sede deportiva esperando por el regreso del técnico Cameron Knowles.

La idea es que esté disponible para el partido de la próxima semana contra Cincinnati FC. Ese partido ha sido anunciado con James como protagonista y se espera casa llena en el Allianz Field, casa de los Loons.

James no juega un partido oficial desde el pasado 18 de noviembre, es decir, hace cuatro meses atrás. Ese día disputó los 90 minutos del compromiso y marcó un gol de penal para abrir la cuenta de la Selección Colombia.

Comunicado de Minnesota United

La ausencia de James Rodríguez en la lista de convocados para el partido contra Austin FC ha generado preguntas entre los hinchas que esperaban verlo tener sus primeros minutos en la MLS.

Minnesota United publicó una nota previa sobre el partido y explicó las razones por las que todavía no entró en los planes del cuerpo técnico.

“Tiene el potencial de revolucionar el ataque de los Loons, complementando a la perfección el estilo de juego más agresivo de Knowles“, indicó el club estadounidense. ”Ahora mismo, está recuperando su mejor forma, así que veremos cómo se desenvuelven los chicos fuera de casa“, sentencia el comunicado.

Eso no implica que Minnesota United deje de tener todos los ojos encima, pues James Rodríguez es una de las grandes novedades del campeonato para la presente temporada.

Los directivos están contentos con la exposición mediática y lo que ha generado este fichaje en materia de boletería o venta de camisetas.

“El mediocampista ofensivo James Rodríguez firmó contrato con Minnesota hasta mayo, lo que aporta un talento internacional descomunal al número 10 y genera gran expectación en las Twin Cities. Tras jugar en el Real Madrid, el Bayern de Múnich y otros clubes famosos, además de dos destacadas participaciones en la Copa del Mundo, Rodríguez cuenta con una amplia experiencia en el campo", consideran en Minnesota.

¿Cuándo y a qué hora juega Austin FC vs. Minnesota United?

Mientras espera por el debut de su nueva estrella, Minnesota United intentará sacar un resultado positivo de su visita al estado de Texas.

El partido contra Austin FC está programado para este sábado, 21 de febrero, a las 8:30 de la noche (hora de Colombia) en el Q2 Stadium.

A esa misma hora estarán jugando dos partidos más por la misma conferencia oeste: FC Dallas enfrentará a Toronto y Houston Dynamo hará lo propio contra Chicago Fire.

Cabe recordar que la MLS consta de 34 fechas en total hasta el inicio de los playoffs, las finales de conferencia y la final por el campeonato.