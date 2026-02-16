La nobleza de James Rodríguez vuelve a ser tema de conversación, ahora en Estados Unidos. El capitán de la Selección Colombia constantemente se vuelve viral por regalar fotografías, firmas o saludar a varios fanáticos que sueñan con conocerlo.

Pero ahora le cumplió el sueño a un barbero. Este se hace llamar @jaycelebritybarber en redes sociales. Se acercó a James Rodríguez, mientras el volante concentraba con Minnesota United, y le ofreció un corte de cabello.

James le indicó que iba a almorzar, pero que a una hora específica se encontraran a la entrada del hotel para que procediera a cortarle el pelo. Rodríguez no solo cumplió su promesa, sino que se dejó cortar el pelo y posó con el resultado en las redes del barbero, que ahora es viral.

#fyp #hoyjuegalasele #futbol #10 ♬ original sound - JayCelebrityBarber @jaybeeniconic How me and @James Rodríguez linked up and became the first barber in the United States to cut his hair from now on since he signed for Minnesota United in The MLS and now we are locked in for 6 Months and the World Cup and a new longtime friend #jamesrodriguez

“Le corté el cabello al mejor jugador de fútbol en la historia de Colombia”

Con esa frase, la cuenta de @jaycelebritybarber contó cómo fue la experiencia de concretar con James Rodríguez el corte. De hecho, el barbero le indicó al colombiano que ya había trabajado en ello para otros compañeros de equipo en Minnesota.

“Hoy le corté el cabello al mejor jugador de fútbol en la historia de Colombia, James Rodríguez. Muchas gracias mi pana, muy bacano. Larga vida, bro, estamos activos. Exjugador de Tolima, Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, etc... Seguimos en contacto”, escribió el barbero.

Con ese cierre de mensaje, da a entender que la posibilidad de seguir cortándole el cabello a James Rodríguez está latente. El colombiano se mostró abierto y sonriente con el resultado final del proceso.

Más sobre James Rodríguez

El presente de James está en Minnesota United, club que lo contrató de cara al Mundial 2026 y para que llegue en las mejores condiciones al servicio de la Selección Colombia.

Minnesota United visitará a Austin FC el sábado 21 de febrero de 2026. Será la primera fecha de la temporada en la MLS, y se espera que James haga su debut para ese momento, ya sea como titular o entrando como variante en el esquema del entrenador Cameron Knowles.

James Rodríguez estrena camiseta en el Minnesota United FC Foto: Minnesota United

Se ha especulado bastante por el frío que James Rodríguez puede experimentar con su llegada a Minnesota United. Sin embargo, el propio colombiano aclaró que esas versiones, mismas que apuntan a que salió del Bayern Múnich por frío, no son reales.

“Creen que me fui por el frío. Pero me fui por otra razón: porque básicamente tenía un acuerdo cerrado con el Atlético de Madrid. Quería vivir en Madrid. Mi hija estaba allí. Pero eso ya es cosa del pasado. Es cierto que lo que dije sobre Múnich fue solo eso, una broma, pero en Colombia lo malinterpretaron. Siempre malinterpretan lo que digo”, le dijo James a The Athletic.