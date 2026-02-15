Se complica el debut de James Rodríguez: confirman la razón por la que no puede entrenar

James Rodríguez viajó hasta Coachella para unirse a los entrenamientos de Minnesota United. El problema es que ha tenido que trabajar de manera individual, mientras termina de completar la documentación exigida en la MLS.

El volante colombiano está pendiente de obtener la visa de trabajo en Estados Unidos, requisito indispensable para poder jugar estos meses previos al Mundial 2026.

James firmó contrato hasta mediados de este año y tiene la posibilidad de extender por seis meses más si cumple con las expectativas trazadas por la dirigencia de Minnesota.

La idea inicial era que James Rodríguez saltara al campo para el primer partido de la temporada contra Austin FC, sin embargo, apenas tendría algunas sesiones colectivas antes del compromiso programado para el próximo sábado 21 de febrero.

Cameron Knowles, director técnico de Minnesota United, no ha podido ver a su nuevo fichaje en acción y eso será fundamental para elegir la fecha del debut.

James Rodríguez ya luce los colores del Minnesota United. Foto: Minnesota United

¿Cuándo fue el último partido de James Rodríguez?

James Rodríguez no juega un partido oficial desde el pasado mes de noviembre, cuando disputó el amistoso de la Selección Colombia contra Australia en el Citi Field de Nueva York.

Ese compromiso fue el 18 de noviembre de 2025, es decir, hace casi cuatro meses. Después de aquella convocatoria, el volante cucuteño salió a vacaciones y estuvo acompañado por sus dos hijos en estado de relajación.

James volvió a entrenar por su cuenta a finales de diciembre y apenas hace un par de semanas firmó contrato con Minnesota United. Desafortunadamente, no ha podido entrenar al ritmo de sus compañeros y acumuló otra temporada más sin hacer la respectiva pretemporada.

Si no alcanza a jugar contra Austin FC, su posible regreso a las canchas sería en condición de local contra Cincinnati FC. Para ese partido se espera casa llena en el Allianz Field, estadio que tiene aforo para unos 19.000 espectadores.

Los hinchas colombianos están felices por la llegada de James a Minnesota y prometen seguirle los pasos en todas las canchas que visite durante la disputa de la MLS.

Retomar el camino

El capitán de la Selección Colombia cuenta los días para poder saltar al campo y vestir la camiseta número ‘10′ de Minnesota United.

En su primera entrevista con la prensa estadounidense admitió que no ha tenido buenas experiencias a nivel de clubes en los últimos años. “De todo se aprende, y a medida que te haces mayor, te das cuenta de dónde te equivocaste y dónde fallaste. Entonces intentas no volver a tomar el mismo camino“, dijo James.

“No todos, pero he ido a clubes que no eran el camino correcto para mí. Era lo que mi corazón me dictaba”, señaló en declaraciones para The Athletic.