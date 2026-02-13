Deportes

Leyenda de la MLS aboga por James Rodríguez: lo metió en selecto top mundial y causó revuelo

Se trata de uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia de Estados Unidos.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
13 de febrero de 2026, 10:44 p. m.
Landon Donovan habló de James Rodríguez.
Landon Donovan habló de James Rodríguez. Foto: Getty Images

El debate sigue instalado: ¿Minnesota United sí es un club para James Rodríguez? O, ¿James Rodríguez sí rendirá en la MLS? En medio de todas las dudas, apareció una de las voces más que autorizadas en el balompié norteamericano: Landon Donovan.

Se trata de un exjugador que dejó huella. Donovan hoy tiene 43 años y supo jugar en clubes como Bayer Leverkusen, LA Galaxy, Everton de Inglaterra. Esos, además de la Selección de Estados Unidos.

Hoy, analizando y hablando de fútbol en su podcast Unfiltered Soccer, se refirió a la llegada de James Rodríguez a Minnesota United. Incluso, abogó por él en medio de tantas dudas y lo dejó claro: sigue siendo un futbolista top mundial.

“James Rodríguez sigue estando entre los 15 jugadores más talentosos del planeta”, lanzó en tono sincero Landon Donovan.

Deportes

Así quedó la tabla de posiciones en Liga BetPlay tras el clásico rojo: América de Cali vs. Santa Fe

Deportes

Dura baja en Millonarios: refuerzo sufrió “esguince de ligamento colateral en la rodilla”

Deportes

Movimiento en el Bayern Múnich de Luis Díaz: figura mundialista firmó por cuatro años

Deportes

Jhon Arias no se esconde más: lanzó confesión a hinchas de Fluminense tras llegar a Palmeiras

Deportes

Revelan el equipo que quiere a Néstor Lorenzo: información impacta en Selección Colombia

Deportes

Alfredo Morelos se desahogó: revelan qué le dijo a la cámara tras su gol con Atlético Nacional

Deportes

Salió la lista de los 50 mejores técnicos de la historia: uno es colombiano y supera a Zidane

Deportes

James Rodríguez y Tino Asprilla se ponen la camiseta por Córdoba: anuncian apoyo tras fuertes inundaciones

Deportes

James Rodríguez es noticia en partido de Minnesota United ante DC United: se acabó la espera

Deportes

James Rodríguez ‘se regó’: criticó al periodismo, negó lo del frío y dijo por qué se fue del Bayern Múnich

Landon Donovan con la Selección de Estados Unidos.
Landon Donovan con la Selección de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Y añadió: “James sigue siendo una pieza fundamental para Colombia, es el capitán y van a jugar el Mundial. Su talento puro lo pone en un escalafón donde solo habitan unos 15 jugadores en todo el mundo”.

Eso sí, dejó claro lo que piensa respecto a que el contrato de James Rodríguez sea por seis meses: “Llega por seis meses, es increíble, arrasa en la liga y Minnesota dice: Qué tipo. Fichémoslo por tres años, y luego el rendimiento cae. Ese es el ciclo que deben evitar”.

Donovan se suma a las voces de aliento por la llegada de James Rodríguez a la MLS de Estados Unidos. El colombiano, de 34 años, busca regularidad en el equipo de Minnesota para llegar a punto de cara al Mundial 2026 con la Selección Colombia.

James Rodríguez estrena camiseta en el Minnesota United FC
James Rodríguez estrena camiseta en el Minnesota United FC Foto: Minnesota United
James Rodríguez es noticia en partido de Minnesota United ante DC United: se acabó la espera

“He ido a clubes que no eran el camino correcto para mí. Era lo que mi corazón me dictaba (...) De todo se aprende, y a medida que te haces mayor, te das cuenta de dónde te equivocaste y dónde fallaste. Entonces intentas no volver a tomar el mismo camino”, dijo James en entrevista con The Athletic.

Más de Deportes

Landon Donovan habló de James Rodríguez.

Leyenda de la MLS aboga por James Rodríguez: lo metió en selecto top mundial y causó revuelo

América de Cali vs. Independiente Santa Fe por la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026-l.

Así quedó la tabla de posiciones en Liga BetPlay tras el clásico rojo: América de Cali vs. Santa Fe

Nómina de Millonarios para este 2026.

Dura baja en Millonarios: refuerzo sufrió “esguince de ligamento colateral en la rodilla”

Luis Díaz junto a sus compañeros en Bayern Múnich.

Movimiento en el Bayern Múnich de Luis Díaz: figura mundialista firmó por cuatro años

Jhon Arias como nuevo jugador de Palmeiras de Brasil.

Jhon Arias no se esconde más: lanzó confesión a hinchas de Fluminense tras llegar a Palmeiras

¿Peligra la continuidad de Néstor Lorenzo en Selección Colombia? Desde Argentina revelan detalles.

Revelan el equipo que quiere a Néstor Lorenzo: información impacta en Selección Colombia

Alfredo Morelos marcó doblete en la victoria de Atlético Nacional vs. Fortaleza.

Alfredo Morelos se desahogó: revelan qué le dijo a la cámara tras su gol con Atlético Nacional

EIBAR, SPAIN - NOVEMBER 09: Head coach Zinedine Zidane of Real Madrid CF reacts during the Liga match between SD Eibar SAD and Real Madrid CF at Ipurua Municipal Stadium on November 09, 2019 in Eibar, Spain. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Salió la lista de los 50 mejores técnicos de la historia: uno es colombiano y supera a Zidane

LISBON, PORTUGAL - NOVEMBER 26: Luis Suarez of Sporting CP disappointed during the UEFA Champions League match between Sporting CP v Club Brugge at the Estadio Jose Alvalade on November 26, 2025 in Lisbon Portugal (Photo by Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images)

Luis Javier Suárez se pronunció tras la lesión que tiene en vilo a Colombia: dio sentidas palabras

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe.

Comunicado oficial de Independiente Santa Fe: se cayó el fichaje más caro de su historia

Noticias Destacadas