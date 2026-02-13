Leyenda de la MLS aboga por James Rodríguez: lo metió en selecto top mundial y causó revuelo

El debate sigue instalado: ¿Minnesota United sí es un club para James Rodríguez? O, ¿James Rodríguez sí rendirá en la MLS? En medio de todas las dudas, apareció una de las voces más que autorizadas en el balompié norteamericano: Landon Donovan.

Se trata de un exjugador que dejó huella. Donovan hoy tiene 43 años y supo jugar en clubes como Bayer Leverkusen, LA Galaxy, Everton de Inglaterra. Esos, además de la Selección de Estados Unidos.

Hoy, analizando y hablando de fútbol en su podcast Unfiltered Soccer, se refirió a la llegada de James Rodríguez a Minnesota United. Incluso, abogó por él en medio de tantas dudas y lo dejó claro: sigue siendo un futbolista top mundial.

“James Rodríguez sigue estando entre los 15 jugadores más talentosos del planeta”, lanzó en tono sincero Landon Donovan.

Landon Donovan con la Selección de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Y añadió: “James sigue siendo una pieza fundamental para Colombia, es el capitán y van a jugar el Mundial. Su talento puro lo pone en un escalafón donde solo habitan unos 15 jugadores en todo el mundo”.

Eso sí, dejó claro lo que piensa respecto a que el contrato de James Rodríguez sea por seis meses: “Llega por seis meses, es increíble, arrasa en la liga y Minnesota dice: Qué tipo. Fichémoslo por tres años, y luego el rendimiento cae. Ese es el ciclo que deben evitar”.

Donovan se suma a las voces de aliento por la llegada de James Rodríguez a la MLS de Estados Unidos. El colombiano, de 34 años, busca regularidad en el equipo de Minnesota para llegar a punto de cara al Mundial 2026 con la Selección Colombia.

James Rodríguez estrena camiseta en el Minnesota United FC Foto: Minnesota United

James Rodríguez es noticia en partido de Minnesota United ante DC United: se acabó la espera

“He ido a clubes que no eran el camino correcto para mí. Era lo que mi corazón me dictaba (...) De todo se aprende, y a medida que te haces mayor, te das cuenta de dónde te equivocaste y dónde fallaste. Entonces intentas no volver a tomar el mismo camino”, dijo James en entrevista con The Athletic.