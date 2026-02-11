James Rodríguez descargó todo lo que llevaba dentro. El volante cucuteño señaló de mentirosos a algunos periodistas que “tergiversan” sus declaraciones y malinterpretaron la razón de su salida del Bayern Múnich.

El capitán de la Selección Colombia habló con The Athletic, medio deportivo que pertenece a la franquicia de The New York Times.

Minnesota United lanzó la nueva camiseta de James Rodríguez: precio oficial y cómo comprarla

En primera instancia, James reconoció que ha tomado decisiones equivocadas en su carrera. “No todos, pero he ido a clubes que no eran el camino correcto para mí. Era lo que mi corazón me dictaba”, señaló.

“De todo se aprende, y a medida que te haces mayor, te das cuenta de dónde te equivocaste y dónde fallaste. Entonces intentas no volver a tomar el mismo camino”, agregó.

“No me fui por el frío”

Uno de los capítulos más comentados en Colombia fue su salida del Bayern Múnich, momento que marcó un punto de inflexión para abandonar la élite del fútbol europeo.

Hoy que Luis Díaz está triunfando en el conjunto bávaro, muchos piensan que James se equivocó al irse.

En ese entonces, se conoció que su despedida estaba relacionada con falta de adaptación y, más tarde, el propio futbolista aseguró que no se había acostumbrado a la forma de vida y las condiciones climáticas de Múnich.

Esta es la lista de figuras que se perderán el Mundial 2026: lesionados, eliminados y en duda

“Lo dije más como una broma. Un juego”, señaló para The Athletic. “La lo tergiversó y dijo que me fui por el frío. Nada más lejos de la realidad. No me fui por el frío. He vivido en Múnich. Para mí, frío o calor, estar aquí (en Minnesota) o estar en (el calor de) Barranquilla, es lo mismo, porque solo pienso en jugar”, explicó.

James aprovechó para lanzarle una crítica al periodismo colombiano. “Van a manipular todo y generar especulación mediática. Siempre ha sido así. Respeto mucho el trabajo de los periodistas, pero hay algunos en los medios que lo alteran todo ligeramente solo para conseguir clics y más visitas. Creo que siempre ha sido así”, sentenció.

El volante cucuteño considera que su versión se cambió a conveniencia. “Creen que me fui por el frío. Pero me fui por otra razón: porque básicamente tenía un acuerdo cerrado con el Atlético de Madrid. Quería vivir en Madrid. Mi hija estaba allí. Pero eso ya es cosa del pasado. Es cierto que lo que dije sobre Múnich fue solo eso, una broma, pero en Colombia lo malinterpretaron. Siempre malinterpretan lo que digo”, apuntó.

James Rodríguez en su momento como jugador del Bayern Múnich. Foto: picture alliance via Getty Image

Mensaje a sus detractores

James Rodríguez finalizó diciendo que, a pesar de todo, su papel en la Selección Colombia ha sido intachable y ha puesto difícil encontrarle un sucesor.

“Mis detractores probablemente dicen que (sus críticas) me harán daño o me afectarán. Es todo lo contrario. Son la gasolina que me impulsa a hacer lo que quiero y a lograr lo que me propongo. Quienes dudan de mí son quienes me dan la chispa para salir a la cancha y hacer las cosas bien; encienden esa llama. Lo que no se dan cuenta es que, en realidad, me están haciendo un favor”, completó.

El Mundial 2026 será otro escenario para demostrarlo. “Vas al estadio y ves todas las camisetas amarillas, reconoces a la gente que quiere verte jugar... ves que no solo es allí, sino en sus casas, en los pueblos. En Colombia, la gente corre literalmente al televisor solo para ver jugar a Colombia”, finalizó.