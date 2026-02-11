Deportes

Esta es la lista de figuras que se perderán el Mundial 2026: lesionados, eliminados y en duda

La Copa del Mundo tendrá bajas sensibles que se han ido confirmado con el paso de los días.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

11 de febrero de 2026, 10:20 a. m.
España y Argentina ya tienen bajas confirmadas para el Mundial 2026.
España y Argentina ya tienen bajas confirmadas para el Mundial 2026.

Faltando cuatro meses exactos para el Mundial 2026, la lista de bajas se ha incrementado. Países como Argentina, España e Inglaterra ya tienen jugadores descartados para su debut en la Copa del Mundo a raíz de lesiones que no se alcanzarán a corregir.

En ese grupo de ausencias ya se encontraban los futbolistas cuya selección quedó eliminada en el proceso mundialista y están obligados a esperar cuatro años más para asistir a la Copa del Mundo.

Así como hay lesionados y eliminados, también hay figuras que están en duda porque su selección no ha clasificado o porque están en proceso de recuperación.

Figura de la Selección Colombia tiene lesión de rodilla y peligra el Mundial 2026: “Es crónico”

Jugadores descartados por lesión para el Mundial 2026

Jugadores eliminados del Mundial 2026

Países tradicionales en la Copa del Mundo como Nigeria, Camerún y Serbia quedaron por fuera de los 48 cupos, situación que ya no tiene remedio y confirma a sus estrellas como baja.

Esta es la lista de grandes jugadores que no clasificaron al Mundial 2026

  • Victor Osimhen y Ademola Lookman (Nigeria)
  • Dominik Szoboszlai (Hungría)
  • Khvicha Kvaratskhelia y Giorgi Mamardashvili (Georgia)
  • Dusan Vlahovic (Serbia)
  • Jan Oblak (Eslovenia)
  • Bryan Mbeumo y André Onana (Camerún)
  • Keylor Navas (Costa Rica)
  • Alexis Sánchez y Arturo Vidal (Chile)
  • Viktor Gyökeres y Alexander Isak (Suecia)

En esa lista están pendientes casos como el de Robert Lewandowski (Polonia), Arda Güler (Turquía) y Gianluigi Donnaruma (Italia), que deben jugar el repechaje europeo para conseguir uno de los cupos restantes al Mundial 2026.

MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 14: Gianluigi Donnarumma of Manchester City during the Premier League match between Manchester City and Manchester United at Etihad Stadium on September 14, 2025 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)
Gianluigi Donnarumma recaló en el Manchester City de Guardiola Foto: Getty Images

Jugadores en duda para el Mundial 2026

Algunos tienen la ilusión de clasificar a última hora, pero otros corren contra el tiempo para recuperarse de sus respectivas lesiones y entrar en la convocatoria de la selección nacional.

DirecTV, Win, RCN y Caracol se repartieron los partidos del Mundial 2026: así quedó la tabla completa

Estos son algunos casos que están entre algodones:

  • Mikel Merino (España): El volante de Arsenal se sometió a una cirugía y estaría de regreso justo antes del Mundial. “Un paso más cerca de estar de vuelta. Gracias a todos por sus mensajes y por su cariño”, escribió en redes sociales.
  • Nico Williams (España): El extremo del Athletic Club arrastra una lesión de pubalgia que no le ha permitido jugar al 100 %. En los últimos días se confirmó que hará un tratamiento médico para intentar llegar al Mundial 2026.
  • Yerry Mina (Colombia): El defensor caucano brilló por su ausencia ante la Roma el pasado lunes y el técnico de Caglari confirmó que tiene una “lesión de rodilla” en estado “crónico” que requiere observación del departamento médico.
  • Neymar (Brasil): El astro brasileño viene jugando con Santos en el arranque de la temporada, pero se tiene que someter a duros tratamientos en su rodilla izquierda. Carlo Ancelotti aseguró que solo será convocado si está en buenas condiciones.
  • Ter Stegen (Alemania): El portero del Girona se tuvo que someter a un procedimiento quirúrgico en el isquiotibial y está en duda la fecha de su regreso.

