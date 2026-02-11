Esta es la lista de figuras que se perderán el Mundial 2026: lesionados, eliminados y en duda

Faltando cuatro meses exactos para el Mundial 2026, la lista de bajas se ha incrementado. Países como Argentina, España e Inglaterra ya tienen jugadores descartados para su debut en la Copa del Mundo a raíz de lesiones que no se alcanzarán a corregir.

En ese grupo de ausencias ya se encontraban los futbolistas cuya selección quedó eliminada en el proceso mundialista y están obligados a esperar cuatro años más para asistir a la Copa del Mundo.

Así como hay lesionados y eliminados, también hay figuras que están en duda porque su selección no ha clasificado o porque están en proceso de recuperación.

Jugadores descartados por lesión para el Mundial 2026

Juan Foyth (Argentina): El defensor sufrió una grave lesión en el tendón de aquiles durante el partido de Villarreal vs. Real Madrid por la liga española y no podrá ser convocado por Argentina.

Jack Grealish (Inglaterra): El extremo del Everton tuvo que pasar por el quirófano a raíz de una fractura por estrés en el pie. "No quería que la temporada acabara así, pero así es el fútbol, estoy destrozado. Ya me han operado y ahora mi único objetivo es recuperarme", dijo.

Samu Aghehowa (España): El delantero del FC Porto sufrió una ruptura de ligamento cruzado y estará varios meses fuera de las canchas.

Jugadores eliminados del Mundial 2026

Países tradicionales en la Copa del Mundo como Nigeria, Camerún y Serbia quedaron por fuera de los 48 cupos, situación que ya no tiene remedio y confirma a sus estrellas como baja.

Victor Osimhen y Ademola Lookman (Nigeria)

Dominik Szoboszlai (Hungría)

Khvicha Kvaratskhelia y Giorgi Mamardashvili (Georgia)

Dusan Vlahovic (Serbia)

Jan Oblak (Eslovenia)

Bryan Mbeumo y André Onana (Camerún)

Keylor Navas (Costa Rica)

Alexis Sánchez y Arturo Vidal (Chile)

Viktor Gyökeres y Alexander Isak (Suecia)

En esa lista están pendientes casos como el de Robert Lewandowski (Polonia), Arda Güler (Turquía) y Gianluigi Donnaruma (Italia), que deben jugar el repechaje europeo para conseguir uno de los cupos restantes al Mundial 2026.

Jugadores en duda para el Mundial 2026

Algunos tienen la ilusión de clasificar a última hora, pero otros corren contra el tiempo para recuperarse de sus respectivas lesiones y entrar en la convocatoria de la selección nacional.

Estos son algunos casos que están entre algodones: