Esta es la lista de figuras que se perderán el Mundial 2026: lesionados, eliminados y en duda

Faltando cuatro meses exactos para el Mundial 2026, la lista de bajas se ha incrementado. Países como Argentina, España e Inglaterra ya tienen jugadores descartados para su debut en la Copa del Mundo a raíz de lesiones que no se alcanzarán a corregir.
En ese grupo de ausencias ya se encontraban los futbolistas cuya selección quedó eliminada en el proceso mundialista y están obligados a esperar cuatro años más para asistir a la Copa del Mundo.
Así como hay lesionados y eliminados, también hay figuras que están en duda porque su selección no ha clasificado o porque están en proceso de recuperación.
Jugadores descartados por lesión para el Mundial 2026
- Juan Foyth (Argentina): El defensor sufrió una grave lesión en el tendón de aquiles durante el partido de Villarreal vs. Real Madrid por la liga española y no podrá ser convocado por Argentina.
- Jack Grealish (Inglaterra): El extremo del Everton tuvo que pasar por el quirófano a raíz de una fractura por estrés en el pie. “No quería que la temporada acabara así, pero así es el fútbol, estoy destrozado. Ya me han operado y ahora mi único objetivo es recuperarme“, dijo.
- Samu Aghehowa (España): El delantero del FC Porto sufrió una ruptura de ligamento cruzado y estará varios meses fuera de las canchas.
Jugadores eliminados del Mundial 2026
Países tradicionales en la Copa del Mundo como Nigeria, Camerún y Serbia quedaron por fuera de los 48 cupos, situación que ya no tiene remedio y confirma a sus estrellas como baja.
Esta es la lista de grandes jugadores que no clasificaron al Mundial 2026
- Victor Osimhen y Ademola Lookman (Nigeria)
- Dominik Szoboszlai (Hungría)
- Khvicha Kvaratskhelia y Giorgi Mamardashvili (Georgia)
- Dusan Vlahovic (Serbia)
- Jan Oblak (Eslovenia)
- Bryan Mbeumo y André Onana (Camerún)
- Keylor Navas (Costa Rica)
- Alexis Sánchez y Arturo Vidal (Chile)
- Viktor Gyökeres y Alexander Isak (Suecia)
En esa lista están pendientes casos como el de Robert Lewandowski (Polonia), Arda Güler (Turquía) y Gianluigi Donnaruma (Italia), que deben jugar el repechaje europeo para conseguir uno de los cupos restantes al Mundial 2026.
Jugadores en duda para el Mundial 2026
Algunos tienen la ilusión de clasificar a última hora, pero otros corren contra el tiempo para recuperarse de sus respectivas lesiones y entrar en la convocatoria de la selección nacional.
Estos son algunos casos que están entre algodones:
- Mikel Merino (España): El volante de Arsenal se sometió a una cirugía y estaría de regreso justo antes del Mundial. “Un paso más cerca de estar de vuelta. Gracias a todos por sus mensajes y por su cariño”, escribió en redes sociales.
- Nico Williams (España): El extremo del Athletic Club arrastra una lesión de pubalgia que no le ha permitido jugar al 100 %. En los últimos días se confirmó que hará un tratamiento médico para intentar llegar al Mundial 2026.
- Yerry Mina (Colombia): El defensor caucano brilló por su ausencia ante la Roma el pasado lunes y el técnico de Caglari confirmó que tiene una “lesión de rodilla” en estado “crónico” que requiere observación del departamento médico.
- Neymar (Brasil): El astro brasileño viene jugando con Santos en el arranque de la temporada, pero se tiene que someter a duros tratamientos en su rodilla izquierda. Carlo Ancelotti aseguró que solo será convocado si está en buenas condiciones.
- Ter Stegen (Alemania): El portero del Girona se tuvo que someter a un procedimiento quirúrgico en el isquiotibial y está en duda la fecha de su regreso.