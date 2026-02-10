Baja confirmada en España para el Mundial 2026: lesión del ligamento cruzado anterior

Malas noticias para la selección de España. Porto de Portugal confirmó que Samu Aghehowa, delantero de 21 años, sufrió un esguince de rodilla derecha con lesión en el ligamento cruzado anterior. La prensa española ocupa el tema en sus primeras páginas.

Boletim clínico: Samu

“Samu, quien fue sustituido en el descanso del partido contra el Sporting (1-1), sufrió un esguince en la rodilla derecha con una lesión del ligamento cruzado anterior. El internacional español será reevaluado por el departamento médico del FC Porto en los próximos días”, dice el parte médico de Porto.

Samu Aghehowa es baja en la Selección de España para el Mundial 2026. Foto: Getty Images

El desempeño de Samu Aghehowa, en lo que iba de la temporada, era bastante destacado. De hecho, brillaba como uno de los mejores delanteros españoles del momento, con estadísticas en mano, y pintaba para ir a la Copa Mundial 2026 como una alternativa en ataque para el técnico Luis de la Fuente.

Prensa española lamenta la lesión de Samu Aghehowa

Tan solo un par de minutos antes de que Porto oficializara la lesión de Samu Aghehowa, Marca ya lo había registrado en su web oficial y afirmaba que estaban al pendiente, en España, de que el club portugués entregara detalles.

“Oporto no ha confirmado la noticia y, aunque se le siguen realizando pruebas médicas, ‘Record’ ya anticipó que la lesión podría ser grave. Noticia que MARCA ha podido confirmar y que se espera que se haga oficial por parte del Oporto”, reza en el medio español.

Luis de la Fuente ahora tiene trabajo para encontrar el reemplazo de Aghehowa. Mikel Oyarzabal pinta como el delantero indiscutible en el esquema de La Roja para la Copa Mundial 2026. Pero, ¿las alternativas?

¿Cómo se lesionó Samu Aghehowa?

Jugaba Porto contra Sporting de Lisboa, el pasado 9 de febrero, en el estadio do Dragão. Fue por la fecha 21 de la Primera Liga de Portugal, y ahí fue la última vez que Aghehowa jugó antes de la lesión ya reportada.

Samu Aghehowa fue titular con Porto, pero sopló durante los primeros 45′. Cuando la primera mitad acababa, llegó el problema de rodilla que lo acabó lesionando. Se marchó al vestuario y para el segundo tiempo, el técnico de los dragones, Francesco Farioli, decidió sustituirlo.

Samu Aghehowa en el partido donde se lesionó con Porto de su rodilla derecha. Foto: Getty Images

Aghehowa no entró para el segundo tiempo. Fue sustituido por Deniz Gul, y desde ahí la expectativa ya quedó en el ambiente. Ahora, hay que esperar para conocer qué procedimiento le harán al jugador de la selección de España.