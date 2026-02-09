Deportes

Luis Suárez imparable y mira el Mundial: héroe excepcional del Sporting Lisboa ante el Porto

Golazo de Luis Javier Suárez para dar un empate agónico y salvar al Sporting Lisboa ante el Porto.

William Horacio Perilla Gamboa

9 de febrero de 2026, 7:30 p. m.
Luis Javier Suárez al momento de marcar ante el Porto.
Luis Javier Suárez al momento de marcar ante el Porto. Foto: Getty Images / Pantallazo X

In extremis y con sufrimiento. Sporting Lisboa se llevó el empate 1-1 en el último suspiro en su visita al líder Porto, merced a un gol del delantero colombiano Luis Javier Suárez al cazar el rechace de un penal que él mismo había fallado. Talento colombiano para mantener la pelea en la Primeira Liga.

Fue el último partido de la jornada 21 de la Liga de Portugal. Si el Porto ganaba, sacaba siete puntos de ventaja a los lisboetas y dejaba el torneo casi listo para sentencia. Todo indicaba que así sería tras el gol de Seko Fofana en el minuto 76.

Pero con los visitantes volcados en ataque, un penal por mano daba la ocasión a Luis Javier Suárez de mantener a Sporting con vida en la pelea por la Primeira Liga. Su lanzamiento desde los once metros fue detenido por Diogo Costa, lo que hacía venir la tormenta para el ariete samario.

El colombiano Luis Suárez no se cansa de anotar en Portugal: le dio el empate al Sporting en el clásico ante Oporto.
El colombiano Luis Suárez no se cansa de anotar en Portugal: le dio el empate al Sporting en el clásico ante Oporto. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) Foto: AFP

Pese a fallar, Luis Suárez mostró sus dotes para los rebotes y su atención para cazar esos balones y poder anotar. Estuvo atento al rechazo y envió el balón al fondo de las redes para el 1-1 sufrido y un punto que vale oro.

Gol agónico de Luis Suárez para salvar al Sporting

Con ese gol, Luis Suárez también igualó con el griego Pavlidis, del Benfica, como máximo goleador del campeonato portugués con 19 goles. Brillante mano a mano con el atacante samario, totalmente inspirado y siendo el verdadero salvador del Sporting Lisboa.

A falta de 13 fechas para conocer al campeón de la Primeira Liga, el Porto tiene una ventaja de cuatro puntos sobre el Sporting Lisboa y de siete sobre el Benfica de Richard Ríos. Todo parece indicar que en las últimas fechas del campeonato se conocerá el vencedor.

Luis Suárez mira el Mundial con Colombia

Comienza la recta final de Sporting Lisboa con el colombiano a bordo, donde aún sueña con la ‘Triple Corona’, sumando la Primeira Liga, la sorpresa que pueda dar en Champions League y la Copa de Portugal. El camino todavía es largo y Luis Javier Suárez tiene mucho terreno para ratificar su convocatoria al Mundial 2026.

Hasta el momento, Luis Suárez acumula 27 goles en la temporada, en 32 partidos jugados. Espectaculares números que lo afilan no solo en la convocatoria, sino en la titular de la Selección Colombia.

