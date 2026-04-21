Alarma en Selección Colombia: Luis Suárez la pasa mal a 52 días del Mundial 2026; esto atraviesa

Un tema preocupa a la Selección Colombia a 52 días del Mundial 2026. Se trata de la situación de salud que atraviesa el delantero Lus Suárez, quen se proyecta a ser el titular en el debut ante Uzbekistán. Se hace referencia a Luis Javier Suárez, goleador de Sporting de Lisboa de Portugal.

Suárez venía con un gran rendimiento a lo largo de la primera parte del año y cierre del anterior, sin embargo, se le ha visto tener un bajón que parece inusual para este. ¿La explicación?, la entregó su entrenador, Rui Borges.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa. Foto: Getty Images

En rueda de prensa el DT atribuye la situación al cansancio por el menor promedio de goles de Suárez durante las últimas salidas por Primera Liga y Champions League.

“Tenemos que analizar la situación con objetividad y comprender las exigencias de los partidos que hemos tenido”, apuntó de entrada en defensa ante críticas que le han caído a Lucho.

A su vez, Borges lo ha defendido pues desde su perspectiva es un elemento que entrega el 100% en el campo de juego: "Esto suele conllevar que no tenga muchas oportunidades; es un jugador que lo ha dado todo por el equipo y está claramente sobrecargado".

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“Su compromiso ha sido increíble; se le escapan algunas cosas, pero sigue siendo un jugador importante”, continuó por la línea de los reconocimientos hacia el samario.

Bastante empático sobre el momento que atraviesa Suárez, lo justificó: “Puede que tenga menos oportunidades en algunos partidos debido a las exigencias y al cansancio”.

Esa merma que ha tenido su nivel no es sinónimo de que en Sporting le retiren la confianza; por el contrario, es cuando más quieren que se sienta arropado para recobrar sus goles de manera constante.

Juan Fernando Quintero y Luis Javier Suárez, de la Selección Colombia Foto: Icon Sportswire via Getty Images

“Tiene que centrarse en sacarles el máximo partido. Sabe que todos confiamos en él; no es porque tire menos, sino que se trata de entender el porqué, y no es algo individual, sino colectivo y rival”, señaló el DT.

“Lo ha dado todo por el equipo, y eso es digno de elogio. Sabe que la estructura del equipo le da confianza; se ha ganado ese reconocimiento por mérito propio”, finalizó diciendo.

Pisa fuerte Jhon Córdoba

Jhon Córdoba, delantero de la Selección Colombia, recibió un importante reconocimiento en su club ruso, Krasnodar, donde le otorgaron un Balón de Oro por consolidarse como el futbolista con más goles y asistencias en la historia de la institución.

Se trata de una distinción significativa en la trayectoria de Jhon Córdoba, que además llega en un momento clave, a pocos meses del Mundial 2026. El atacante de 32 años se mantiene como uno de los habituales convocados por Néstor Lorenzo en La Tricolor.

Jhon Córdoba milita en el Krasnodar de Rusia. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Este Balón de Oro es de la historia del club, porque soy el jugador con más goles y más asistencias en conjunto. En total son 77 goles y 33 o 35 asistencias, creo”, dijo Jhon Córdoba en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio.

Y añadió: “A lo largo de estos cuatro años y medio vengo trabajando ya con compañeros que nos conocemos, entonces ahora estamos en un sistema donde el que meta el gol es bienvenido porque estamos peleando la liga, aparte el equipo se basa mucho en jugar en mi, porque soy el nueve centro y sé jugar muy bien a un toque”.