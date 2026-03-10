Selección Colombia

Angustia por lo que pasa con Luis Javier Suárez: en Portugal dan desolador reporte que alarma

A menos de un mes de los partidos amistosos de Selección Colombia, se supo que el goleador no pasa por su mejor momento de forma en Sporting de Lisboa.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

10 de marzo de 2026, 3:03 p. m.
Dan reporte de Luis Javier Suárez que preocupa a Sporting de Lisboa y Selección Colombia
Dan reporte de Luis Javier Suárez que preocupa a Sporting de Lisboa y Selección Colombia Foto: Getty Images

Luis Javier Suárez es el delantero en mejor estado de forma para la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026.

A esta altura de la campaña, el samario ya acumula un total de 30 goles con Sporting de Lisboa. Por mérito, si en unos días nada más iniciara la cita orbital, se le pediría a Néstor Lorenzo que fuese este el ‘9′ titular.

LISBON, PORTUGAL - MARCH 3: Luis Suárez of Sporting CP celebrates his goal during the Taça de Portugal Semi-Final 1st Leg match between Sporting CP and FC Porto at Estádio José Alvalade on March 3, 2026 in Lisbon, Portugal. (Photo by Maciej Rogowski/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Luis Javier Suárez, figura de la semifinal entre Sporting CP y Porto. Foto: Getty Images

Sin embargo, aún restan tres meses para que el certamen mundialista se ponga en marcha. Hasta ahora, todo en torno a Suárez eran noticias favorables, pero en las últimas horas ha surgido una cuestión que inquieta de sobremanera.

Físico desgastado de Suárez

A Bola fue el medio deportivo que se hizo viral al dar a conocer por lo que está pasando el atacante colombiano: “La condición física del goleador Luis Javier Suárez genera preocupación”.

Previo al duelo de ida de octavos de final del Sporting de Lisboa, el portal citado dio a conocer que el cafetero no ha podido realizar todos los trabajos al mismo ritmo que el resto de sus compañeros.

“En los entrenamientos, el samario ha participado poco de los trabajos en grupo, privilegiando solo sesiones de recuperación”, cuentan.

Aunque se haya manejado de otra forma, los lisboetas necesitan de Suárez y sus goles, por lo que no le darán descanso, aun cuando pueda llegar a necesitarlo.

El delantero colombiano será titular ante el Bodo/Glimt pese al elevado desgaste acumulado. En los últimos 16 partidos, solo una vez no ha cumplido los 90 minutos”, señalan sobre la continuidad que tendrá a pesar del cansancio que lo aqueja.

Para evitar una lesión de gravedad, el cuerpo técnico y médico del Sporting habría diseñado un plan que le permita a Suárez jugar este miércoles, pero salir una vez se sienta agotado, para no generar cargas excesivas.

“La camiseta 97 debería volver a aparecer en el once, aunque con un plan de uso específico que ha sido preparado por el cuerpo técnico y el departamento médico”, explica A Bola.

Todo lo que vive Lucho parece haber comenzado el pasado fin de semana, cuando se le vio con menos fuerza de lo que acostumbra a tener.

LISBON, PORTUGAL - NOVEMBER 26: Luis Suarez of Sporting CP disappointed during the UEFA Champions League match between Sporting CP v Club Brugge at the Estadio Jose Alvalade on November 26, 2025 in Lisbon Portugal (Photo by Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images)
Luis Suárez espera sortear el cansancio que mantiene por estos días en Portugal. Foto: Getty Images

“El cansancio se hizo particularmente evidente en el más reciente encuentro frente al SC Braga, en el que el colombiano evidenció, en la punta final, signos de desgaste”, analizó el medio luso.

Recalcan sobre las precauciones que se han tomado: “Desde entonces, el delantero ha seguido un régimen de trabajo diferenciado”.

Luis Javier Suárez se lució con un "poker" contra Venezuela.
Luis Javier Suárez es la esperanza de gol que tiene Colombia para el Mundial 2026. Foto: AFP

A la par de que explican la misión que tiene esta reducción de cargas: “En la práctica, se ha entrenado poco con el grupo, privilegiando sesiones de recuperación y gestión física, en un intento de mantener el rendimiento sin correr riesgos innecesarios”.

Para la próxima semana se espera que salga la lista de convocados de la Selección Colombia que enfrentará a Croacia y Francia a fin de mes. En ella, se espera ver a Suárez, con quien de seguro ya se tenga contacto para determinar su situación médica.