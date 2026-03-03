Luis Suárez retumba en Europa con un gol más: se acerca a un nuevo título y aumenta su espectacular racha

Vuelve y juega. Luis Javier Suárez no falla y reaparece por todo lo alto con el Sporting Lisboa. Por las semifinales de la Copa de Portugal, el delantero samario fue titular y anotó el único tanto para la ventaja en la serie. El jugador sigue en una espectacular racha goleadora que le cae de maravilla a la Selección Colombia.

Cabe recordar que las semifinales de la Copa de Portugal se disputan en serie ida y vuelta. En la ida, Sporting Lisboa fue titular y ahora tendrá que defender la ventaja en el estadio Do Dragao de Porto. Con Luis Javier Suárez en la cancha, el equipo lisboeta aumenta sus posibilidades de alargar el marcador.

Se considera una serie bastante complicada, pues además de Luis Javier Suárez y sus números con el Sporting, Porto es la noticia en el fútbol portugués esta temporada, pues demuestra un gran nivel deportivo, es líder en la Primeira Liga con 65 puntos y está clasificado a los octavos de final de la Europa League. La influencia de Lucho en la vuelta será clave para derrumbar al mejor club de Portugal en la actualidad.

Momento del remate de Luis Javier Suárez ante el Porto. Foto: Getty Images

El partido tenía un tinte de pocos goles por los buenos trabajos defensivos por parte de Sporting Lisboa y Porto, hasta que llegó el penalti que pudo ejecutar Luis Suárez de gran manera. Con el 97 en su espalda, el jugador venció al portero rival y dejó el 1-0 en el marcador.

Gol de Luis Suárez en Portugal

De esta manera, Luis Javier Suárez sigue con la etiqueta de salvador en el Sporting Lisboa y además aumenta sus buenos números esta temporada, que resulta ser definitiva para su carrera deportiva, luego de su experiencia por el fútbol español y el Marsella de Francia. Es la tercera anotación del samario en cinco partidos en la Copa de Portugal.

A nivel general, ya suma 30 goles a lo largo de la temporada y a falta de dos meses para cerrar las actividades con el Sporting Lisboa, es casi confirmada su titularidad en la Selección Colombia. Esos buenos números lo tienen cabeza a cabeza con los mejores del mundo en cuanto a anotaciones y asistencias se refiere en las Ligas locales europeas.

Con la Liga, la Copa y la Champions League en el horizonte, Luis Suárez se saborea y planea unas semanas de muchos goles para continuar con su gran camino rumbo al Mundial 2026.