Deportes

Luis Suárez retumba en Europa con un gol más: se acerca a un nuevo título y aumenta su espectacular racha

Luis Javier Suárez marcó el único gol para la ventaja del Sporting Lisboa en las semifinales de la Copa de Portugal.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

3 de marzo de 2026, 6:34 p. m.
Luis Javier Suárez, figura del Sporting Lisboa
Luis Javier Suárez, figura del Sporting Lisboa Foto: Getty Images

Vuelve y juega. Luis Javier Suárez no falla y reaparece por todo lo alto con el Sporting Lisboa. Por las semifinales de la Copa de Portugal, el delantero samario fue titular y anotó el único tanto para la ventaja en la serie. El jugador sigue en una espectacular racha goleadora que le cae de maravilla a la Selección Colombia.

Cabe recordar que las semifinales de la Copa de Portugal se disputan en serie ida y vuelta. En la ida, Sporting Lisboa fue titular y ahora tendrá que defender la ventaja en el estadio Do Dragao de Porto. Con Luis Javier Suárez en la cancha, el equipo lisboeta aumenta sus posibilidades de alargar el marcador.

Se considera una serie bastante complicada, pues además de Luis Javier Suárez y sus números con el Sporting, Porto es la noticia en el fútbol portugués esta temporada, pues demuestra un gran nivel deportivo, es líder en la Primeira Liga con 65 puntos y está clasificado a los octavos de final de la Europa League. La influencia de Lucho en la vuelta será clave para derrumbar al mejor club de Portugal en la actualidad.

Momento del remate de Luis Javier Suárez ante el Porto.
Momento del remate de Luis Javier Suárez ante el Porto. Foto: Getty Images

El partido tenía un tinte de pocos goles por los buenos trabajos defensivos por parte de Sporting Lisboa y Porto, hasta que llegó el penalti que pudo ejecutar Luis Suárez de gran manera. Con el 97 en su espalda, el jugador venció al portero rival y dejó el 1-0 en el marcador.

Deportes

Desleal patada a Luis Javier Suárez: se molestó, protestó y temió por el Mundial 2026

Deportes

Alineaciones Atlético Nacional vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

Deportes

Golpe letal de Julián Millán en el mercado: nuevo jugador de Fluminense y aprieta la pelea por el Mundial 2026

Deportes

Reacción pública de Rodrygo por perderse el Mundial 2026 con Brasil: Neymar le respondió

Deportes

Tres goles que no sirvieron: Barcelona firma su primer fracaso de la temporada en la Copa del Rey

Deportes

¿Cristiano Ronaldo podría perderse el Mundial 2026? Comunicado oficial de Al Nassr confirma lesión

Deportes

Mágica jugada de Luis Díaz: sombrero y entre cuatro no lo pararon en Bayern vs. Dortmund

Deportes

Doblete de Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa: la descose y aviva rumores con Liverpool

Deportes

Revelan el gigante de Inglaterra que quiere a Luis Javier Suárez: pagaría 60 millones de euros

Deportes

De “los mejores del siglo XXI”: elogian racha de Luis Javier Suárez para el Mundial 2026

Gol de Luis Suárez en Portugal

De esta manera, Luis Javier Suárez sigue con la etiqueta de salvador en el Sporting Lisboa y además aumenta sus buenos números esta temporada, que resulta ser definitiva para su carrera deportiva, luego de su experiencia por el fútbol español y el Marsella de Francia. Es la tercera anotación del samario en cinco partidos en la Copa de Portugal.

A nivel general, ya suma 30 goles a lo largo de la temporada y a falta de dos meses para cerrar las actividades con el Sporting Lisboa, es casi confirmada su titularidad en la Selección Colombia. Esos buenos números lo tienen cabeza a cabeza con los mejores del mundo en cuanto a anotaciones y asistencias se refiere en las Ligas locales europeas.

Con la Liga, la Copa y la Champions League en el horizonte, Luis Suárez se saborea y planea unas semanas de muchos goles para continuar con su gran camino rumbo al Mundial 2026.

Más de Deportes

Luis Javier Suárez se molestó por falta en su contra a meses del Mundial 2026.

Desleal patada a Luis Javier Suárez: se molestó, protestó y temió por el Mundial 2026

Radamel Falcao García / Juan Rengifo.

Alineaciones Atlético Nacional vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

Julián Millán en Fluminense / Dávinson Sánchez abraza a Yerry Mina.

Golpe letal de Julián Millán en el mercado: nuevo jugador de Fluminense y aprieta la pelea por el Mundial 2026

Neymar y Rodrygo en lo que fue la Copa del Mundo de Qatar 2022

Reacción pública de Rodrygo por perderse el Mundial 2026 con Brasil: Neymar le respondió

Lamine Yamal y Antoine Griezmann.

Tres goles que no sirvieron: Barcelona firma su primer fracaso de la temporada en la Copa del Rey

Cristiano Ronaldo / Hincha de la Selección Colombia.

¿Cristiano Ronaldo podría perderse el Mundial 2026? Comunicado oficial de Al Nassr confirma lesión

Luis Díaz dejó una serie de jugadas claves en el clásico de Bayern Múnich y Dortmund

Mágica jugada de Luis Díaz: sombrero y entre cuatro no lo pararon en Bayern vs. Dortmund

Kevin Mier a 100 días del Mundial 2026 podría ganarse el lugar.

Novedad de Kevin Mier aprieta cupos de Colombia para el Mundial 2026: Lorenzo, a decidir

El superclásico del FPC, entre Millonarios y Atlético Nacional, tendrá nueva edición: será por la Copa Sudamericana 2026.

El botín económico que ganará el vencedor del duelo entre Atlético Nacional y Millonarios por Copa Sudamericana

Noticias Destacadas