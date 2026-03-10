Selección Colombia

Revolcón en Selección Colombia: filtran tres sorpresas más de la convocatoria de Néstor Lorenzo

Para el arco y la delantera se verían nombres nuevos. Durante la semana entrante se espera la oficialización por parte de la FCF.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

10 de marzo de 2026, 11:54 a. m.
Néstor Lorenzo alista su lista para los amistosos de finales de marzo ante Croacia y Francia.
Néstor Lorenzo alista su lista para los amistosos de finales de marzo ante Croacia y Francia. Foto: AFP

Se aproxima el anuncio de la nueva convocatoria de la Selección Colombia. Esta vez, la lista estará destinada para elegir los mejores hombres que jugarán ante Croacia (26 de marzo) y Francia (29 de marzo), en la fecha Fifa de finales de marzo.

Hay múltiples dudas alrededor de los llamados, debido a que algunos que suelen ser habituales no pasan por un nivel físico o deportivo.

ST PAUL, MINNESOTA - FEBRUARY 28: James Rodr�guez #10 of Minnesota United greets fans as he walks onto the pitch with teammate Carlos Harvey #67 prior to the start of the match against FC Cincinnati at Allianz Field on February 28, 2026 in St Paul, Minnesota. David Berding/Getty Images/AFP (Photo by David Berding / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Así recibieron a James Rodríguez en el Allianz Field, casa de Minnesota United. Foto: Getty Images via AFP
Compañero de James Rodríguez revela el equipo donde jugará después del Mundial: “No le digan a nadie”

Sin duda alguna, el caso que más preocupación genera es el de James Rodríguez, quien apenas este fin de semana venidero estaría teniendo su estreno en Minnesota United de la MLS.

Otro que hace poco prendió las alarmas fue Daniel Muñoz. Para este se confirmó una lesión en su brazo, afortunadamente, sin comprometer ni ligamentos, ni tampoco huesos.

A pesar de eso, hasta en unos 10 o 12 días podría reincorporarse a las actividades con Crystal Palace, lo que le quita tiempo de preparación para llegar a pleno a la fecha de amistosos.

Daniel Muñoz se retiró adolorido de uno de sus brazos a menos de 100 días del Mundial 2026
Daniel Muñoz se retiró adolorido de uno de sus brazos a menos de 100 días del Mundial 2026. Foto: Getty Images

Convocatoria vendría con sorpresas

Desde hace varios días se vienen hablando de nombres que no suelen ser tenidos en cuenta por Néstor Lorenzo. Para esta vez, se podría dar un revolcón fuerte, ante la necesidad de jugadores con gran presente.

Uno que en las últimas horas fue mencionado es uno de los goleadores colombianos en la actual Champions League. Se hace referencia a Camilo Durán, quien antes de ser eliminado llegó a cuatro anotaciones e igualó a Falcao en la cifra durante una misma temporada.

Según lo contó el periodista de ESPN, Julián Capera: “El delantero Camilo Durán está en prelista de la Selección Colombia para los partidos amistosos de este mes”.

Adicional a esto, el club en el que milita el goleador fue avisado en caso tal de que el cuerpo técnico se decida por llamarlo, en una citación que sería inédita al darse por primera vez para Durán.

“Qarabağ fue avisado del bloqueo y debe preparar todo logísticamente en caso de que su nombre aparezca en la lista que se dará a conocer la próxima semana”, reveló el comunicador.

Camilo Durán, delantero de Qarabag.
Camilo Durán, delantero de Qarabag. Foto: Getty Images

Otros que harían parte de esa ‘pateada al tablero’ del argentino estarían relacionados con el pórtico. Ante el bajo nivel de David Ospina e incertidumbre con Kevin Mier, quien recién volvió a prácticas en México, el DT a cargo de Colombia estaría viendo dos nombres.

“Jordan García, de León, y Juan Castillo, de Vitoria Guimarães, fueron los arqueros (3 y 4) bloqueados, del exterior, por parte de Selección Colombia para la fecha Fifa de marzo”, informó Sebastián Vargas, de Caracol Radio.

Jordan García pasará de Fortaleza al Club León
Jordan García ya cuenta con procesos de Selección Colombia. Foto: Getty Images

Julián Millán, quien recientemente aterrizó en Fluminense de Brasil, es otro que estaría en los planes del revolcón que tendría entre manos el entrenador a cargo de la Tricolor.

Nico Saavedra, desde Uruguay, donde militaba Millán hasta hace poco con Nacional, fue quien anticipó: “El cuerpo técnico analiza convocar al futbolista para la próxima fecha Fifa de marzo. La idea es probarlo para ver si puede llegar al Mundial y, si no, proyectarlo para el proceso posterior”.