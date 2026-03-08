Compañero de James Rodríguez revela el equipo donde jugará después del Mundial: “No le digan a nadie”

James Rodríguez sigue sin debutar con la camiseta de Minnesota United. El volante cucuteño se perdió el partido contra Nashville por una contusión y aplazó por enésima vez su regreso a las canchas.

Minnesota sufrió su primera derrota en la MLS, a pesar del gol anotado por Nectarios Trantis al minuto 35.

Nashville se impuso con marcador de 3-1 gracias al doblete de Sam Sturridge y otro tanto más convertido por Cristian Espinoza.

El próximo compromiso está programado para el domingo 15 de marzo, en condición de visitante contra Vancouver Whitecaps. La presencia de James depende de su evolución y el alta por parte del departamento médico.

La hinchada de Minnesota está ansiosa por ver a su nuevo fichaje en acción, sin embargo, la espera se ha alargado más de lo que tenían presupuestado. A tres meses del Mundial 2026, el capitán de la Selección Colombia no tiene minutos en partidos oficiales y la situación empieza a generar incomodidad dentro del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.

James Rodríguez firmando una camiseta de la Selección Colombia. Foto: MLS via Getty Images

James ya piensa en Deportes Tolima

En medio de la espera por su debut en la MLS, el nombre de James Rodríguez ha vuelto a sonar en la órbita del fútbol profesional colombiano.

Mauricio González, jugador de Minnesota United, aseguró que en los planes del volante cucuteño estaría vestirse con la camiseta del Deportes Tolima.

Le dañaron la sorpresa a Néstor Lorenzo: se supo el jugador que convocaría por primera vez

González llegó este año procedente del conjunto pijao y realizó una transmisión en vivo donde los hinchas le insistieron en que ponga de su parte para convencer a James. “Por ahí en un añito o un añito y medio”, mencionó.

“Termina el Mundial y después otros seis meses para que el viejo vaya. No le digan a nadie”, agregó el futbolista desde Minnesota.

Ni Junior, ni Millonarios

James Rodríguez ya ha estado cerca de jugar en el fútbol colombiano, pero las ofertas no han terminado de encajar en su proyecto personal.

En 2025, antes de firmar con el Club León, hubo conversaciones con el máximo accionista de Junior, Fuad Char, quien viajó hasta Medellín para negociar directamente con el capitán de la Selección Colombia.

Justo antes de llegar, el dirigente recibió una llamada en la que le informaron que James ya no estaba interesado en escuchar su propuesta económica.

Fuad Char aseguró hace unas semanas que ese capítulo ya está en el olvido y difícilmente vuelva a la carga para ficharlo en un futuro cercano.

Colosales cifras de Luis Díaz en 35 juegos con Bayern Múnich: año soñado para el Mundial 2026

Millonarios tocó la puerta de James Rodríguez en 2026, sin embargo, se quedó con las ganas por un contrato con BetPlay que le impide firmar con cualquier equipo colombiano.

El conjunto embajador no cierra la puerta a traerlo después del Mundial, pero las opciones son pocas mientras James se mantenga en su posición de buscar equipo en el exterior.