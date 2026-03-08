Deportes

Compañero de James Rodríguez revela el equipo donde jugará después del Mundial: “No le digan a nadie”

El volante cucuteño todavía no ha debutado con Minnesota United y ya tendría planeado su futuro para 2027.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

8 de marzo de 2026, 9:07 a. m.
James Rodríguez, volante colombiano de Minnesota United.
James Rodríguez, volante colombiano de Minnesota United. Foto: Getty Images

James Rodríguez sigue sin debutar con la camiseta de Minnesota United. El volante cucuteño se perdió el partido contra Nashville por una contusión y aplazó por enésima vez su regreso a las canchas.

Minnesota sufrió su primera derrota en la MLS, a pesar del gol anotado por Nectarios Trantis al minuto 35.

Nashville se impuso con marcador de 3-1 gracias al doblete de Sam Sturridge y otro tanto más convertido por Cristian Espinoza.

El próximo compromiso está programado para el domingo 15 de marzo, en condición de visitante contra Vancouver Whitecaps. La presencia de James depende de su evolución y el alta por parte del departamento médico.

Deportes

Kylian Mbappé vs. Colombia: prensa de Francia reveló si jugará el amistoso de fin de mes

Deportes

Colosales cifras de Luis Díaz en 35 juegos con Bayern Múnich: año soñado para el Mundial 2026

Deportes

Chicho Arango publicó su primera foto desde el hospital, tras jugada que lo dejó inconsciente

Deportes

Deportivo Cali apunta a DT internacional: pasó por Nacional y no le fue bien

Deportes

Definido el primer líder de la Fórmula 1: así quedó la tabla tras el Gran Premio de Australia

Fútbol

Técnico de Palmeiras da importante anuncio sobre Jhon Arias: “Es un buen jugador”

Deportes

Colombia finaliza tercera en la SheBelieves Cup tras caer ante las campeonas

Gente

Salomé Rodríguez derrochó felicidad por nuevo proyecto y causó furor en internet

Deportes

James Rodríguez enciende las alarmas: esta es la convocatoria oficial de Minnesota para su siguiente encuentro

Deportes

Este es el once titular más caro que podría tener Colombia en el Mundial 2026: James Rodríguez no aparece

La hinchada de Minnesota está ansiosa por ver a su nuevo fichaje en acción, sin embargo, la espera se ha alargado más de lo que tenían presupuestado. A tres meses del Mundial 2026, el capitán de la Selección Colombia no tiene minutos en partidos oficiales y la situación empieza a generar incomodidad dentro del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.

ST PAUL, MINNESOTA - FEBRUARY 28: James Rodríguez #10 of Minnesota United signs autographs prior to the MLS match between Minnesota United FC and FC Cincinnati at Allianz Field on February 28, 2026 in St Paul, Minnesota. (Photo by Minnesota United FC/MLS via Getty Images)
James Rodríguez firmando una camiseta de la Selección Colombia. Foto: MLS via Getty Images

James ya piensa en Deportes Tolima

En medio de la espera por su debut en la MLS, el nombre de James Rodríguez ha vuelto a sonar en la órbita del fútbol profesional colombiano.

Mauricio González, jugador de Minnesota United, aseguró que en los planes del volante cucuteño estaría vestirse con la camiseta del Deportes Tolima.

Le dañaron la sorpresa a Néstor Lorenzo: se supo el jugador que convocaría por primera vez

González llegó este año procedente del conjunto pijao y realizó una transmisión en vivo donde los hinchas le insistieron en que ponga de su parte para convencer a James. “Por ahí en un añito o un añito y medio”, mencionó.

“Termina el Mundial y después otros seis meses para que el viejo vaya. No le digan a nadie”, agregó el futbolista desde Minnesota.

Ni Junior, ni Millonarios

James Rodríguez ya ha estado cerca de jugar en el fútbol colombiano, pero las ofertas no han terminado de encajar en su proyecto personal.

En 2025, antes de firmar con el Club León, hubo conversaciones con el máximo accionista de Junior, Fuad Char, quien viajó hasta Medellín para negociar directamente con el capitán de la Selección Colombia.

Justo antes de llegar, el dirigente recibió una llamada en la que le informaron que James ya no estaba interesado en escuchar su propuesta económica.

Fuad Char aseguró hace unas semanas que ese capítulo ya está en el olvido y difícilmente vuelva a la carga para ficharlo en un futuro cercano.

Colosales cifras de Luis Díaz en 35 juegos con Bayern Múnich: año soñado para el Mundial 2026

Millonarios tocó la puerta de James Rodríguez en 2026, sin embargo, se quedó con las ganas por un contrato con BetPlay que le impide firmar con cualquier equipo colombiano.

El conjunto embajador no cierra la puerta a traerlo después del Mundial, pero las opciones son pocas mientras James se mantenga en su posición de buscar equipo en el exterior.

Más de Deportes

Kylian Mbappé está en duda para el amistoso ante Colombia a finales de marzo

Kylian Mbappé vs. Colombia: prensa de Francia reveló si jugará el amistoso de fin de mes

Luis Díaz alcanzó 35 partidos en su primera campaña con Bayern Múnich. En ellos participó cada 80' en algún gol.

Colosales cifras de Luis Díaz en 35 juegos con Bayern Múnich: año soñado para el Mundial 2026

Chicho Arango antes del choque de cabezas que lo sacó del partido contra Águilas Doradas

Chicho Arango publicó su primera foto desde el hospital, tras jugada que lo dejó inconsciente

Juan Ignacio Dinenno lamentándose en Deportivo Cali

Deportivo Cali apunta a DT internacional: pasó por Nacional y no le fue bien

Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco leads Mercedes driver George Russell of Britain out of turn three during the Australian Formula One Grand Prix at Albert Park, in Melbourne, Australia, Sunday, March 8, 2026. (AP Photo/Scott Barbour)

Definido el primer líder de la Fórmula 1: así quedó la tabla tras el Gran Premio de Australia

BARUERI, BRAZIL - FEBRUARY 25: Abel Ferreira, Head Coach of Palmeiras looks on prior to a Brasileirao 2026 match between Palmeiras and Fluminense at Arena Barueri on February 25, 2026 in Barueri, Brazil. (Photo by Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)

Técnico de Palmeiras da importante anuncio sobre Jhon Arias: “Es un buen jugador”

HARRISON, NEW JERSEY - MARCH 7: Ally Sentnor #9 of the USWNT shields the ball from Jorelyn Carabali #16 of Colombia in the first half during a match at Sports Illustrated Stadium on March 7, 2026 in Harrison, New Jersey. (Photo by Roger Wimmer/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)

Colombia finaliza tercera en la SheBelieves Cup tras caer ante las campeonas

James Rodríguez subiendo al avión hacia Nashville para la fecha 3 de la MLS.

James Rodríguez enciende las alarmas: esta es la convocatoria oficial de Minnesota para su siguiente encuentro

Mercedes driver George Russell of Britain reacts after winning the qualifying session for the Australian Formula One Grand Prix at Albert Park, in Melbourne, Australia, Saturday, March 7, 2026. (AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake)

Mercedes domina la clasificación para el Gran Premio de Australia: así quedó la ‘pole position’

Noticias Destacadas