James Rodríguez toca fondo: su DT reporta nueva lesión, sin debutar en Minnesota United

El debut de James Rodríguez en la MLS podría tener que esperar: la estrella colombiana sufre una contusión y es duda para el partido del sábado entre su equipo, Minnesota United, y Nashville, dijo este viernes su entrenador, Cameron Knowles.

La presencia de “James Rodríguez es cuestionable, no terminó la sesión (de entrenamiento) ayer. Está (siendo evaluado) día a día, sufre una contusión”, dijo el entrenador neozelandés en una rueda de prensa previa al cotejo por la tercera jornada de la liga norteamericana.

Knowles no especificó la causa de la lesión ni la parte del cuerpo donde se produjo.

El capitán de la selección de Colombia todavía no ha tenido minutos desde que se unió al United a principios de febrero, en el principal fichaje de la temporada 2026 de la MLS.

Rodríguez, de 34 años, entró en la convocatoria de Minnesota el pasado fin de semana, pero permaneció en el banco durante todo el triunfo ante el FC Cincinnati por 1-0.

James Rodríguez no ha logrado debutar en Minnesota United tras tres partidos Foto: MLS via Getty Images

El mediapunta zurdo no disputa un partido oficial desde noviembre pasado, cuando jugaba para el Club León de México.

Su falta de minutos es tema recurrente de conversación en Colombia, que cuenta con el talento de su capitán para protagonizar una actuación destacada en el Mundial de Norteamérica.

Rodríguez llegó a Minnesota con el objetivo de prepararse para la Copa del Mundo, que comenzará en tres meses en Estados Unidos, Canadá y México.

El contrato con su nuevo equipo finaliza en junio, mes de inicio del Mundial, y su continuidad hasta el final de temporada de la MLS en diciembre depende de que Minnesota ejerza la opción de la que dispone.

Su equipo es sexto de la Conferencia Oeste con cuatro puntos.

Desalentador presente para el Mundial

Alguna vez James declaró que en la Selección Colombia jugaría hasta en ‘una pierna’ y para la Copa del Mundo que se avecina, pareciese que así va a estar. Si no es porqué no tiene club, algún tema físico le impide la regularidad.

En la Tricolor el entrenador le tiene una gran comprensión, a tal punto que sin importar si está al 100% lo llevará al campeonato mundial. Lo que se teme es que el cucuteño no esté al nivel y suceda lo mismo que en Rusia 2018.

James Rodríguez llegó al Mundial de Rusia 2018 con muchos líos a cuestas. Foto: AFP

Para dicho Mundial las lesiones aquejaron al 10 en pleno torneo; es más, lo llevaron a no poder ser parte del partido más importante con Inglaterra, en el que justo se dio la eliminación de la Selección Colombia.

A menos de 100 días del campeonato en Estados Unidos, Canadá y México, se implora porqué James pueda superar todos los altercados que tenga e inicie a tener minutos con Minnesota United en la MLS.

De no poder entrar en acción este sábado, el estreno del colombiano podría quedar postergado hasta el siguiente fin de semana (15 de marzo), cuando su equipo se cruce con Vancouver Whitecaps en condición de visitante.

En las próximas semanas se espera que salga la convocatoria de Colombia, la primera del año y que tendrá a los elegidos del DT para los amistosos ante las selecciones de Croacia (27 de marzo) y Francia (29 de marzo).

*Con información de AFP.