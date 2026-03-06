Nashville SC vs. Minnesota United: canal y hora para ver a James Rodríguez en la MLS

James Rodríguez entró en la lista de convocados y espera hacer su debut oficial con Minnesota United, después de haberse quedado en el banquillo el pasado sábado en la victoria sobre Cincinnati FC.

La decisión de ponerlo a jugar está en manos del técnico Cameron Knowles, quien ha podido ver más entrenamientos del volante cucuteño y tiene una visión más amplia de cómo lo puede utilizar en la línea de volantes.

El partido de Nashville SC vs. Minnesota United está programado para este sábado, 7 de marzo, a las 8:30 de la noche (hora de Colombia). La transmisión oficial estará disponible a través de la plataforma de Apple TV para Colombia y toda Latinoamérica.

Apple TV ofrece una prueba gratuita de siete días para nuevos suscriptores, pero el precio establecido es de 29.900 pesos mensuales. Hasta ahora ningún otro canal colombiano tiene los derechos para transmitir los partidos de la MLS.

Los primeros minutos de James Rodríguez

Hace unos días, el técnico de Minnesota United explicó las razones por las que James Rodríguez no debutó contra Cincinnati FC en un partido al que miles de personas habían asistido justamente con la esperanza de ver al capitán de la Selección Colombia.

Knowles aseguró que no eran las circunstancias para darle minutos porque apenas llevaba una semana de entrenamiento y cuenta con varios meses de inactividad.

Ahora que lo tuvo otros siete días bajo sus órdenes parece ser diferente. La expectativa de la prensa estadounidense es que James salte al campo como revulsivo en el segundo tiempo y empiece a conocer la dinámica de la MLS.

Sumar minutos contra Nashville es importante para que James Rodríguez suelte las piernas y haga méritos de cara a la convocatoria de Néstor Lorenzo. Cabe recordar que la Selección Colombia juega a finales de este mes contra Croacia y Francia en partidos amistosos de preparación para el Mundial 2026.

James Rodríguez en el partido de Minnesota United ante Cincinnati: estuvo en el banco de suplentes. Foto: Getty Images

Los hinchas colombianos temen que James no engrane en la idea de Knowles y vea pocos minutos antes de la Copa del Mundo.

Sin embargo, el departamento de prensa de Minnesota considera que es un jugador funcional y que pronto entrará en la rotación con el resto del grupo.

“No es un jugador defensivo, ni siquiera un jugador de segunda línea. No está alterando ni reescribiendo en absoluto la estrategia de formación de la plantilla. De hecho, encaja con lo que el club ya venía haciendo. Es un cambio enorme en nuestra liga”, apuntó un comunicado.

Qué canal pasa el partido de Nashville SC vs. Minnesota United