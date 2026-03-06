Deportes

Nashville SC vs. Minnesota United: canal y hora para ver a James Rodríguez en la MLS

El volante cucuteño fue convocado y espera hacer su debut oficial disputando la fecha 3 en el Geodis Park.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

6 de marzo de 2026, 11:57 a. m.
James Rodríguez subiendo al avión hacia Nashville para la fecha 3 de la MLS.
James Rodríguez subiendo al avión hacia Nashville para la fecha 3 de la MLS. Foto: MNUFC

James Rodríguez entró en la lista de convocados y espera hacer su debut oficial con Minnesota United, después de haberse quedado en el banquillo el pasado sábado en la victoria sobre Cincinnati FC.

La decisión de ponerlo a jugar está en manos del técnico Cameron Knowles, quien ha podido ver más entrenamientos del volante cucuteño y tiene una visión más amplia de cómo lo puede utilizar en la línea de volantes.

El partido de Nashville SC vs. Minnesota United está programado para este sábado, 7 de marzo, a las 8:30 de la noche (hora de Colombia). La transmisión oficial estará disponible a través de la plataforma de Apple TV para Colombia y toda Latinoamérica.

Apple TV ofrece una prueba gratuita de siete días para nuevos suscriptores, pero el precio establecido es de 29.900 pesos mensuales. Hasta ahora ningún otro canal colombiano tiene los derechos para transmitir los partidos de la MLS.

Deportes

Clásico Mundial de Béisbol: juegos de Colombia, señales de TV y horarios para ver en vivo

Deportes

Se desmantela Francia: otra estrella sería baja para el amistoso con la Selección Colombia

Deportes

Doloroso parte de Daniel Muñoz: Crystal Palace lo oficializó y Selección Colombia lo supo

Deportes

Gravedad de la lesión de Cristiano Ronaldo es mayor: DT dio parte que retumba en Colombia para el Mundial 2026

Deportes

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana 2026? La fecha clave para América y Millonarios

Deportes

Atlético Nacional dio la cara y se pronunció sobre la salida de Diego Arias: mensaje oficial

Deportes

La UEFA sanciona al Real Madrid por acto de racismo: esta es la razón y el castigo que pagará

Deportes

Raphinha reveló su jugador favorito de la Selección Colombia: no es Luis Díaz

Deportes

La prensa mundial señala a James Rodríguez: le dan palo por su ‘banqueada’ en Minnesota United

Deportes

Técnico de Minnesota United dio razón para no poner a James Rodríguez: dejó clara su decisión

Los primeros minutos de James Rodríguez

Hace unos días, el técnico de Minnesota United explicó las razones por las que James Rodríguez no debutó contra Cincinnati FC en un partido al que miles de personas habían asistido justamente con la esperanza de ver al capitán de la Selección Colombia.

Knowles aseguró que no eran las circunstancias para darle minutos porque apenas llevaba una semana de entrenamiento y cuenta con varios meses de inactividad.

Doloroso parte de Daniel Muñoz: Crystal Palace lo oficializó y Selección Colombia lo supo

Ahora que lo tuvo otros siete días bajo sus órdenes parece ser diferente. La expectativa de la prensa estadounidense es que James salte al campo como revulsivo en el segundo tiempo y empiece a conocer la dinámica de la MLS.

Sumar minutos contra Nashville es importante para que James Rodríguez suelte las piernas y haga méritos de cara a la convocatoria de Néstor Lorenzo. Cabe recordar que la Selección Colombia juega a finales de este mes contra Croacia y Francia en partidos amistosos de preparación para el Mundial 2026.

James Rodríguez en el partido de Minnesota United ante Cincinnati: estuvo en el banco de suplentes.
James Rodríguez en el partido de Minnesota United ante Cincinnati: estuvo en el banco de suplentes. Foto: Getty Images

Los hinchas colombianos temen que James no engrane en la idea de Knowles y vea pocos minutos antes de la Copa del Mundo.

Sin embargo, el departamento de prensa de Minnesota considera que es un jugador funcional y que pronto entrará en la rotación con el resto del grupo.

“No es un jugador defensivo, ni siquiera un jugador de segunda línea. No está alterando ni reescribiendo en absoluto la estrategia de formación de la plantilla. De hecho, encaja con lo que el club ya venía haciendo. Es un cambio enorme en nuestra liga”, apuntó un comunicado.

Luis Díaz se queda sin Harry Kane: Bayern Múnich confirmó las malas noticias sobre su goleador

Qué canal pasa el partido de Nashville SC vs. Minnesota United

  • Major League Soccer (MLS) - Fecha 3
  • Estadio: Geodis Park
  • Fecha y hora: Sábado 7 de marzo, 8:30 p. m.
  • Canal: Apple TV

Más de Deportes

Colombia durante su participación de Clásico Mundial de Béisbol en 2025

Clásico Mundial de Béisbol: juegos de Colombia, señales de TV y horarios para ver en vivo

Plantel de la Selección de Francia no tendría todas las estrellas para amistoso con Colombia

Se desmantela Francia: otra estrella sería baja para el amistoso con la Selección Colombia

Daniel Muñoz se retiró adolorido de uno de sus brazos a menos de 100 días del Mundial 2026

Doloroso parte de Daniel Muñoz: Crystal Palace lo oficializó y Selección Colombia lo supo

Cristiano Ronaldo sufre una lesión más grave de lo pensando a meses del Mundial 2026

Gravedad de la lesión de Cristiano Ronaldo es mayor: DT dio parte que retumba en Colombia para el Mundial 2026

América de Cali y Millonarios clasificaron a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana 2026? La fecha clave para América y Millonarios

Diego Arias pende de un hilo en Atlético Nacional.

Atlético Nacional dio la cara y se pronunció sobre la salida de Diego Arias: mensaje oficial

MADRID, SPAIN - MARCH 2: Vinicius Junior of Real Madrid disappointed during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid v Getafe at the Estadio Santiago Bernabeu on March 2, 2026 in Madrid Spain (Photo by Maria Gracia Jimenez/Soccrates/Getty Images)

La UEFA sanciona al Real Madrid por acto de racismo: esta es la razón y el castigo que pagará

Empate para Internacional de Bogotá y Junior en la fecha 10

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Inter de Bogotá empató y Junior falló contra el colero

Diego Novoa generó todo tipo de teorías tras lo sucedido en el partido contra Atlético Nacional.

¿Cábala? El extraño polvo que Diego Novoa lanzó durante el partido entre Nacional y Millonarios

Noticias Destacadas