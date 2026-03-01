Deportes

Técnico de Minnesota United dio razón para no poner a James Rodríguez: dejó clara su decisión

Cameron Knowles decidió no poner a James Rodríguez ante Cincinnati. Es decir, el colombiano aún no debuta en la MLS con Minnesota United, pero hay un motivo de peso detrás.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
1 de marzo de 2026, 7:42 p. m.
Cameron Knowles, técnico del Minnesota United, reveló por qué no puso a debutar a James Rodríguez ante Cincinnati.
Cameron Knowles, técnico del Minnesota United, reveló por qué no puso a debutar a James Rodríguez ante Cincinnati. Foto: Izq: Prensa Minnesota United / Der: Getty Images.

Se creía que el debut de James Rodríguez con Minnesota United sería el pasado domingo, 1 de marzo de 2026. Sin embargo, el entrenador de The Loons, Cameron Knowles, no le dio ingreso al colombiano en el partido ante Cincinnati.

La imagen era de James Rodríguez en el banco de suplentes con mucho frío. Reportaron un clima de -6 °C en Saint Paul (Minnesota) y el colombiano trataba de entrar en calor, ya sea calentando o frotando sus manos en la banca.

Pero hay una razón certera para que James Rodríguez no haya debutado en la MLS, y el propio entrenador Cameron Knowles la explicó. Fue en rueda de prensa, posterior al partido, donde Minnesota United venció 1-0 a Cincinnati.

“Era un partido difícil para entrar”

La prensa estadounidense le indagó directo a Knowles: “Mencionaste que Hamez podría jugar si la situación del partido lo requería, pero ustedes iban ganando cuando era probable que él entrara. ¿Hubo algo más detrás de esa decisión?”.

Deportes

Fluminense quiere a reconocido jugador colombiano: prensa brasileña habla de 5 millones de dólares

Deportes

Canadá goleó sin piedad a la Selección Colombia Femenina: tabla de posiciones en SheBelieves Cup

Deportes

Tabla de posiciones en Premier League: Manchester United es noticia y Arsenal frenó al Chelsea

Deportes

Confirman delicada lesión de Lewandowski: Barcelona, en serios problemas para la vuelta con Atlético de Madrid por Copa del Rey

Deportes

Qatar toma decisión que deja en vilo la Finalissima entre Argentina y España: bombardeos en Oriente Medio pasan factura

Deportes

Piloto colombo-español David Alonso sufrió impactante accidente en el GP de Tailandia; estuvo inconsciente: “Tuve miedo”

Deportes

Lionel Messi sorprende al mundo al confesar uno de sus mayores arrepentimientos: “Qué boludo”

Deportes

Jorge Luis Pinto le sacó los trapitos al sol a James Rodríguez: duro recado a su carrera

Deportes

James Rodríguez, sin debut en Minnesota United y afrontando -6 °C: mostraron su ‘fría’ reacción

Deportes

Minnesota United vs. Cincinnati: hora y canal para ver el posible debut de James Rodríguez

A ello, Cameron Knowles contestó: “Mira, repito, era un partido difícil para entrar. Con nosotros ganando 1-0 y él (James) habiendo estado sentado allí durante 75 u 80 minutos, sin haber jugado hasta ese momento y con solo una semana de entrenamiento completo, no creo que fueran las circunstancias ideales para sacarlo al campo”.

Knowles lo deja claro: su decisión de no poner a James Rodríguez ante Cincinnati fue para cuidar al volante de la Selección Colombia. Y no está muy lejos de la realidad, pues las condiciones climáticas fueron bastante hostiles en cuanto al frío.

“Fue el cuarto encuentro más frío en la historia de la liga. Sí, como bien leen. Este partido tuvo la atípica temperatura de -6 °C y una dolorosa sensación térmica de -12 °C”, contó Olé USA tan pronto como acabó el partido.

¿Cuándo va a debutar James Rodríguez con Minnesota United?

Por calendario, el próximo partido del Minnesota United será el sábado 7 de marzo de 2026, de visita a Nashville SC. Se trata de la tercera fecha en esta temporada de la MLS, y el debut de James Rodríguez depende del técnico Cameron Knowles.

James Rodríguez en el partido de Minnesota United ante Cincinnati: estuvo en el banco de suplentes.
James Rodríguez en el partido de Minnesota United ante Cincinnati: estuvo en el banco de suplentes. Foto: Getty Images

Eso sí, Minnesota United no ha necesitado a James Rodríguez para obtener buenos resultados. En la primera fecha, cuando el colombiano ni ocupaba el banco de suplentes, empataron 2-2 ante Austin FC de visita.

Jorge Luis Pinto le sacó los trapitos al sol a James Rodríguez: duro recado a su carrera

Ahora, ya en casa, Minnesota United obtuvo sus primeros tres puntos y da buenas sensaciones de arranque. Es cuestión de tiempo para que James Rodríguez integre la nómina.

Más de Deportes

Flamengo de Jorge Carrascal posa su mirada en un jugador colombiano.

Fluminense quiere a reconocido jugador colombiano: prensa brasileña habla de 5 millones de dólares

La Selección Colombia Femenina cayó goleada ante Canadá en SheBelieves Cup.

Canadá goleó sin piedad a la Selección Colombia Femenina: tabla de posiciones en SheBelieves Cup

Arsenal venció a Chelsea y extiende su liderato. Manchester United le dio vuelta al Crystal Palace de Daniel Muñoz.

Tabla de posiciones en Premier League: Manchester United es noticia y Arsenal frenó al Chelsea

Robert Lewandowski marcó uno de los goles del encuentro.

Confirman delicada lesión de Lewandowski: Barcelona, en serios problemas para la vuelta con Atlético de Madrid por Copa del Rey

Messi vs. Lamine Yamal en la Finalissima.

Qatar toma decisión que deja en vilo la Finalissima entre Argentina y España: bombardeos en Oriente Medio pasan factura

El piloto David Alonso estuvo inconsciente varios minutos tras el accidente.

Piloto colombo-español David Alonso sufrió impactante accidente en el GP de Tailandia; estuvo inconsciente: “Tuve miedo”

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - SEPTEMBER 16: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF enters the pitch for the second half during the MLS match between Inter Miami CF and Seattle Sounders FC at Chase Stadium on September 16, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images)

Lionel Messi sorprende al mundo al confesar uno de sus mayores arrepentimientos: “Qué boludo”

Jorge Luis Pinto bajó de la nube a James Rodríguez y le mandó recado por cómo ha sido su carrera

Jorge Luis Pinto le sacó los trapitos al sol a James Rodríguez: duro recado a su carrera

El Atlético Bucaramanga derrotó al Medellín en el Atanasio Girardot.

Medellín perdió la ‘Batalla’ contra el Bucaramanga: el tumaqueño agravó crisis del rojo paisa; así quedó la tabla de posiciones

Noticias Destacadas