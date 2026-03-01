Técnico de Minnesota United dio razón para no poner a James Rodríguez: dejó clara su decisión

Se creía que el debut de James Rodríguez con Minnesota United sería el pasado domingo, 1 de marzo de 2026. Sin embargo, el entrenador de The Loons, Cameron Knowles, no le dio ingreso al colombiano en el partido ante Cincinnati.

La imagen era de James Rodríguez en el banco de suplentes con mucho frío. Reportaron un clima de -6 °C en Saint Paul (Minnesota) y el colombiano trataba de entrar en calor, ya sea calentando o frotando sus manos en la banca.

Pero hay una razón certera para que James Rodríguez no haya debutado en la MLS, y el propio entrenador Cameron Knowles la explicó. Fue en rueda de prensa, posterior al partido, donde Minnesota United venció 1-0 a Cincinnati.

“Era un partido difícil para entrar”

La prensa estadounidense le indagó directo a Knowles: “Mencionaste que Hamez podría jugar si la situación del partido lo requería, pero ustedes iban ganando cuando era probable que él entrara. ¿Hubo algo más detrás de esa decisión?”.

A ello, Cameron Knowles contestó: “Mira, repito, era un partido difícil para entrar. Con nosotros ganando 1-0 y él (James) habiendo estado sentado allí durante 75 u 80 minutos, sin haber jugado hasta ese momento y con solo una semana de entrenamiento completo, no creo que fueran las circunstancias ideales para sacarlo al campo”.

Knowles lo deja claro: su decisión de no poner a James Rodríguez ante Cincinnati fue para cuidar al volante de la Selección Colombia. Y no está muy lejos de la realidad, pues las condiciones climáticas fueron bastante hostiles en cuanto al frío.

“Fue el cuarto encuentro más frío en la historia de la liga. Sí, como bien leen. Este partido tuvo la atípica temperatura de -6 °C y una dolorosa sensación térmica de -12 °C”, contó Olé USA tan pronto como acabó el partido.

¿Cuándo va a debutar James Rodríguez con Minnesota United?

Por calendario, el próximo partido del Minnesota United será el sábado 7 de marzo de 2026, de visita a Nashville SC. Se trata de la tercera fecha en esta temporada de la MLS, y el debut de James Rodríguez depende del técnico Cameron Knowles.

Eso sí, Minnesota United no ha necesitado a James Rodríguez para obtener buenos resultados. En la primera fecha, cuando el colombiano ni ocupaba el banco de suplentes, empataron 2-2 ante Austin FC de visita.

Ahora, ya en casa, Minnesota United obtuvo sus primeros tres puntos y da buenas sensaciones de arranque. Es cuestión de tiempo para que James Rodríguez integre la nómina.