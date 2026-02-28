James Rodríguez, sin debut en Minnesota United y afrontando -6 °C: mostraron su ‘fría’ reacción

Este sábado, 28 de febrero de 2026, no fue el debut de James Rodríguez con Minnesota United. The Loons vencieron por 1-0 a Cincinnati en su segunda salida por la presente temporada de la MLS.

James Rodríguez estuvo los 90′ en el banco de suplentes de Minnesota United. Pero no solo eso, la prensa estadounidense reveló que en el estadio Allianz Field de Saint Paul (Minnesota) se reportó una temperatura de -6 °C con sensación térmica de -12°C.

Inevitablemente, las cámaras de la transmisión oficial del evento enfocaban constantemente a James Rodríguez. Al colombiano se le notó la sensación de frío, además de llevar la ropa deportiva adecuada para minimizar el impacto de la helada jornada en la MLS.

No tuvo tiempo de juego, pero vio el partido desde el banco de suplentes. Allí, James Rodríguez luchaba contra el frío que aquejaba a varios en el estadio. No solo él, varios de sus compañeros también hacían gestos de helada.

De hecho, hubo varias escenas. Por ejemplo, cuando a James Rodríguez lo mandaron a calentar, también se llevó las cámaras encima. Había esperanza de debut, pero el 10 de la Selección Colombia no tuvo minutos.

Minnesota United vs. Cincinnati: uno de los encuentros más fríos en la historia de la MLS

El frío que sintieron James Rodríguez y sus compañeros tiene una explicación, y así lo reporta Olé USA: el partido de Minnesota United ante Cincinnati, este sábado, fue uno de los más fríos en la historia de las temporadas regulares en la MLS.

“Fue el cuarto encuentro más frío en la historia de la liga. Sí, como bien leen. Este partido tuvo la atípica temperatura de -6 °C y una dolorosa sensación térmica de -12°C", apuntó el medio referenciado.

Y añadieron: “El que se quedaba quieto, lo sufría. No hacía falta refrescarse, tan solo bastaba con quedarse en el lugar por unos segundos y volver a congelarse. Quienes más lo sufrieron fueron los fanáticos, que lógicamente llevaron varios abrigos, guantes, gorritos y todo tipo de indumentaria para resistir el frío”.

¿Cuándo sería entonces el debut de James Rodríguez con Minnesota United?

Posiblemente el próximo sábado 7 de marzo de 2026. Ese día, Minnesota United visitará a Nashville Soccer Club en Tennessee. Si el entrenador lo considera, James podría tener su primera salida con The Loons.