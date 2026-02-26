Este jueves, 26 de febrero de 2026, Minnesota United hizo oficial cambios de horario en su programación de tres juegos de la MLS. En Colombia lo ven con buenos ojos, pues los favorecen más para ver a James Rodríguez.

“Minnesota United anunció hoy tres cambios en el calendario de la temporada regular de la MLS 2026 de los Loons”, informó el cuadro estadounidense por medio de sus canales oficiales.

“En primer lugar, el partido de visitante en el BC Place contra Vancouver Whitecaps FC, originalmente programado para el sábado 14 de marzo a las 9:30 p. m. CT, ahora se ha trasladado al domingo 15 de marzo a las 3:30 p. m. CT. (4:30 p.m. de Colombia)”, añade el cuadro de Minnesota United.

Luego, informan que el juego ante LAFC pasará de las 12:30 p.m. CT a las 3:30 p.m. (4:30 p.m. de Colombia) aunque la fecha se mantiene: 25 de abril.

Finalmente, el juego ante Real Salt Lake, en casa, se mantiene a las 23 de mayo pero pasa de las 7:30 p.m. CT a las 3:30 p.m. CT (4:30 p.m. de Colombia).

We have three regular season schedule changes to announce.



Details » https://t.co/PFzGoc4tr0 pic.twitter.com/1OIJWNlVVF — Minnesota United FC (@MNUFC) February 26, 2026

¿Efecto James Rodríguez?

Favian Renkel, uno de los periodistas que cubre de cerca la actualidad de la MLS en Estados Unidos, usó su cuenta de X para explicar que los cambios de horario serían un “efecto James Rodríguez”, ya que el colombiano despierta interés y desde el país cafetero podrían verlo con más facilidad.

“Efecto James Rodríguez: trasladaron al Minnesota United a los horarios Primetime y antes para dar cabida a los aficionados colombianos que lo ven”, escribió Renkel.

The James effect.



They moved MNUFC to PRIMETIME slots and earlier to accommodate Colombia fans watching. https://t.co/k0iOAivslC — Favian Renkel (@FavianRenkel) February 26, 2026

Balde de agua fría para James Rodríguez por comunicado de Minnesota United

Posible debut para James Rodríguez

James Rodríguez ya entrena con Minnesota United y eso fue noticia de alta importancia en Estados Unidos. Ya está a las órdenes de su cuerpo técnico y la decisión del debut del colombiano está en manos de Cameron Knowles.

El próximo partido de Minnesota United será el sábado, 28 de febrero, ante Cincinnati en casa. Podría darse el esperado debut de James Rodríguez en la MLS, quien no juega un partido oficial desde finales de 2025, cuando aún prestaba sus servicios para Club León y donde no le fue renovado el contrato.