Se vendrá el debut de James Rodríguez en Minnesota United: fecha, hora y rival posibles

Todo en orden con el 10 de Minnesota United y la Selección Colombia, James Rodríguez, después de tener días de incertidumbre tras haber sido presentado oficialmente en Estados Unidos.

Unos temas de documentación habrían sido el impedimento para que el volante se uniera a las prácticas de los suyos antes. Es más, se perdió el debut de la MLS el fin de semana ante Austin FC.

Primer día pic.twitter.com/VFIEKksheH — Minnesota United FC (@MNUFC) February 24, 2026

Por fortuna, desde su club en las últimas horas reportaron que ya habían superado cualquier sobresalto en relación a James. En un video que le dedicaron lo mostraron siendo parte de los entrenamientos junto al resto del plantel.

Después de verse esto en las redes oficiales de Minnesota United, lo siguiente que se espera saber de Rodríguez es que estará convocado para tener su debut oficial en su nueva aventura a los 34 años.

De considerar el técnico de James que lo ve bien en las prácticas de esta semana, podría ponerlo a sumar los primeros minutos durante el próximo fin de semana ante FC Cincinnati.

Dicho juego está previsto para el 28 de febrero en el estadio Allianz Field, casa de Minnesota, desde las 4:30 p. m. (hora de Colombia).

Sin certeza del debut, pero con esperanzas

Cameron Knowles, director técnico de James en Minnesota, fue bastante certero la semana anterior sobre la fecha en la que podrían ver al 10 estrenándose en Estados Unidos.

“Es difícil poner un tiempo específico para su debut porque no lo hemos visto en una semana completa de entrenamientos”, decía respecto a las complicaciones que en ese momento se tenían.

James Rodríguez no participó de la primera convocatoria oficial de Minnesota United FC. Foto: Getty Images y captura a video de @MNUFC

Si bien no se comprometió, sí se mostró deseoso de tenerle a su disposición y apuntó a un ambiente ideal para que el 10 pudiese rendir de la mejor forma posible.

“Cuando James esté listo para jugar y cuando sintamos que lo vamos a poner en una situación en la que pueda ser exitoso, lo vamos a integrar”, sentenció.

“Está trabajando muy fuerte, tiene una estupenda actitud y es un excelente compañero”, reconoció el entrenador del colombiano en sus primeros días con Minnesota FC.

Más de cien días sin jugar oficialmente

Bien sea este fin de semana que se aproxima, o después, James ya habrá completado más de cien días sin jugar un partido oficial. La última vez que lo hizo fue junto a la Selección Colombia en los partidos amistosos de noviembre pasado.

El último recuerdo que se tiene del 10 jugando al más alto nivel fue en el amistoso de la Tricolor ante Australia, cuando Néstor Lorenzo lo mantuvo los 90 minutos y marcó un gol del triunfo por 3-0.

En el calendario de Minnesota United aparecen como posibles rivales del debut de James Cincinnati (28 de febrero), como ya se había mencionado, o Nashville SC, al que se cruzarán el 7 de marzo.

A nivel de clubes, hay que remontarse hasta inicios de noviembre del año 2025 para el último partido de Rodríguez. Fue cuando vestía los colores de Club León, en la derrota 1-2 ante Puebla.