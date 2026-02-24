La noticia que esperaban en Minnesota United sobre James Rodríguez: larga espera llegó a su fin

James Rodríguez ya entrena con Minnesota United, y la espera llega a su fin. Este martes, 24 de febrero de 2026, el elenco estadounidense posteó un video en sus redes sociales donde se ve al colombiano haciendo trabajos, junto a la frase “primer día”.

Primer día pic.twitter.com/VFIEKksheH — Minnesota United FC (@MNUFC) February 24, 2026

Y es que fueron varios días de espera sobre lo que pudiera pasar con James Rodríguez. Incluso, Minnesota United ya debutó en esta MLS 2026, pero no pudo contar con la presencia del capitán de la Selección Colombia.

Fue numerosa la información por parte de la prensa estadounidense, donde revelaban que la visa de trabajo de James Rodríguez se demoró en llegar. Eso, principalmente, fue lo que retrasó que el volante se empezara a poner a punto.

James no juega un partido oficial desde noviembre de 2025, cuando aún pertenecía a Club León de México y peleaba en la liga de ese país. El contrato se terminó y ahora el cafetero tiene su cabeza puesta en Minnesota.

¿Cuándo sería el debut de James Rodríguez con Minnesota United?

Todo apunta a que podría ser el 28 de febrero de 2026. Ese día, Minnesota United recibirá a Cincinnati por la segunda fecha de la MLS. La hora de arranque será a partir de las 4:30 p.m. de Colombia, donde seguramente la prensa y los aficionados estarán muy pendientes.

Depende de los que decida Cameron Knowles, entrenador del Minnesota United. Sin embargo, desde el club ya han dado pistas y todo apunta a que James Rodríguez arrancaría su era en la MLS como suplente, entrando desde el banco.

Cameron Knowles, técnico de Minnesota United. Foto: Getty Images

En cuanto al debut de Minnesota United en la MLS 2026, fue el pasado 21 de febrero ante Austin FC y acabó en empate 2-2. La prioridad es ahora sumar de a tres para el equipo de James Rodríguez, con el fin de pelear desde el arranque en la competencia estadounidense.

¿Estará James Rodríguez en la convocatoria de marzo de la Selección Colombia?

A finales de marzo, la Selección Colombia jugará contra Croacia y contra Francia en amistosos válidos por fecha Fifa. Serán dos duelos de alto nivel, con miras a la preparación de cara al Mundial 2026.

James Rodríguez, volante de la Selección Colombia. Foto: NurPhoto via AFP

Sobre si James Rodríguez será llamado o no por Néstor Lorenzo, todo apunta a que sí. Es el capitán del equipo, y en todas las prelistas aparece el volante como uno de los llamados. Sin embargo, sería primordial que tuviera ritmo de juego al servicio de Minnesota United.