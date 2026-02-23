Deportes

James Rodríguez vería la llegada de una superestrella a la MLS: campeón del mundo con Francia

Tras la llegada del colombiano, la MLS tendría en sus filas a un nuevo jugador, bastante mediático por su calidad en Europa.



Redacción Deportes
23 de febrero de 2026, 10:52 p. m.
A la MLS, donde juega James Rodríguez, llegaría otro refuerzo de peso
A la MLS, donde juega James Rodríguez, llegaría otro refuerzo de peso Foto: Getty Images

La llegada de James Rodríguez a la MLS hace que en Colombia la prensa y los aficionados estén pendientes de lo que ocurra con la liga de ese país. Así, en las últimas horas se filtró que un campeón del mundo en Rusia 2018, con Francia, tomaría rumbo de Europa a Estados Unidos.

Se trata de Antoine Griezmann, atacante francés de 34 años que, según reporta The Athletic, podría ser nuevo refuerzo del Orlando City de la MLS. Todavía se basa en un rumor, pero podría tener desarrollo a lo largo de las próximas semanas.

Antoine Griezmann campeón del Mundo en 2018 con Francia.
Antoine Griezmann campeón del Mundo en 2018 con Francia. Foto: FIFA via Getty Images

El medio referenciado aclara que Griezmann podría llegar en el próximo mercado de verano a la MLS. Esto porque el francés aún tiene posibilidades de sumar un título con el club al que presta sus servicios: Atlético de Madrid.

Sin embargo, no descartarían quedarse con Antoine en este mismo mercado de invierno. Todo dependerá de los movimientos que hagan y de la voluntad del jugador francés, bastante querido por los hinchas colchoneros y considerado una leyenda.

James Rodríguez se mete en la historia de la MLS y sin debutar: ya superó a Müller y Busquets

Según reporta Transfermarkt, el valor actual de Antoine Griezmann en el mercado de pases es de 11 millones de euros. Además, tiene contrato con Atlético de Madrid hasta junio de 2027, por lo que aún podría disfrutar bastante tiempo en la capital de España bajo las órdenes de Diego El Cholo Simeone.

Si Griezmann llega a concretar su llegada a la MLS de Estados Unidos, sería otro golpe de la liga de ese país en el mercado de pases. Allí ya tiene a figuras como Lionel Messi, Luis Suárez y el propio colombiano James Rodríguez.

Griezmann se metería en el top de futbolistas que alguna vez fueron más costosos en el mundo del fútbol, y que ahora pastarían sus servicios en la MLS. Para octubre de 2018, recién cuando ganó el Mundial con Francia, alcanzó los 150 millones de euros en el mercado.

Antoine Griezmann en esta temporada 2025-2026 con Atlético de Madrid.
Antoine Griezmann en esta temporada 2025-2026 con Atlético de Madrid. Foto: Getty Images

Antonie sigue siendo un jugador determinante para el Atlético de Madrid. En 35 partidos jugados esta temporada, suma 12 goles y dos asistencias. Los tantos han sido en Champions League (1) LaLiga (6) y Copa del Rey (5).

