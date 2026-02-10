Deportes

James Rodríguez se mete en la historia de la MLS y sin debutar: ya superó a Müller y Busquets

Aunque James no ha tenido rendimiento en el campo, con Minnesota United, hay un ítem donde ya supera a varios estelares del mundo fútbol.

Redacción Deportes
10 de febrero de 2026, 12:51 p. m.
James Rodríguez supera a Muller y Busquets en destacado escalafón.
James Rodríguez supera a Muller y Busquets en destacado escalafón. Foto: Getty Images

Con la oficialización de James Rodríguez como nuevo jugador del Minnesota United, el colombiano entra pisando fuerte en la MLS; se mete en el ranking de los futbolistas más valiosos de la historia que alguna vez han estado en dicha competición.

El dato lo reveló Transfermarkt y tiene varios protagonistas. En cuanto a James Rodríguez, se posiciona como el quinto jugador que alguna vez tuvo más valor en su carrera, y que ahora juega en la MLS. Para 2015, el capitán de la Selección Colombia llegó a costar 80 millones de euros.

James Rodríguez, entre los más valiosos de la MLS

Lionel Messi lidera el escalafón, pues actualmente está en Inter Miami pero para 2018 alcanzó un valor récord de 180 millones de euros. Segundo asoma Gareth Bale, ya retirado y que en 2016 llegó a valer 90 millones de euros. El top 3 lo cierra Luis Suárez, el uruguayo que acompaña a Messi en Inter y que en 2015 tocó los 90 millones de euros en su valor.

Jugadores más valiosos, en toda la historia, que han pasado por la MLS: James Rodríguez asoma quinto.
Jugadores más valiosos, en toda la historia, que han pasado por la MLS: James Rodríguez asoma quinto. Foto: Transfermarkt.com

La carrera que ha tenido le da a James Rodríguez un estatus importante. En el mencionado escalafón, deja atrás a futbolistas élite como Sergio Busquets, Gonzalo Higuaín y hasta a quien fue su compañero en Bayern Múnich: Thomas Müller.

James Rodríguez ya es una estrella de la MLS

Minnesota United apareció como una importante opción para James Rodríguez. El capitán de la Selección Colombia estaba sin equipo desde finales de 2025, cuando acabó contrato con Club León y no le fue renovado.

A James le bastaron pocas horas en su nuevo equipo para empezar a dar de qué hablar. Incluso, hizo presencia en un juego de la NBA, donde Minnesota Timberwolves se enfrentó a New Orleans Pelicans mientras el 10 observaba con agrado. Y era obvio, a Rodríguez le gusta mucho el básquetbol.

Primer evento de James Rodríguez tras su llegada a Minnesota: desató locura en juego de la NBA

La alegría en Minnesota United, por la llegada de James Rodríguez, también se percibe desde lejos. El propio director deportivo del cuadro estadounidense, Khaled El-Ahmad, lo dejó claro el día de la presentación del cafetero.

“James es un jugador cuya calidad, visión y experiencia al más alto nivel son indiscutibles. Nos entusiasma incorporar su creatividad e inteligencia futbolística a nuestro grupo”, arrancó afirmando Khaled El-Ahmad.

James Rodríguez posando con la camiseta del Minnesota United de la MLS, su nuevo equipo.
James Rodríguez posando con la camiseta del Minnesota United de la MLS, su nuevo equipo. Foto: Prensa Minnesota United.

Luego, añadió: “Al mismo tiempo, este fichaje se basa en la fuerza colectiva, no en confiar todo en un solo individuo”.

Los aficionados y la prensa esperan con ansias el debut de James Rodríguez en Minnesota United, tan pronto como la MLS retome continuidad.

