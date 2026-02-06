Anuncio oficial: James Rodríguez fue presentado por su nuevo equipo y firmó por seis meses

Minnesota United confirmó el fichaje que muchos esperaban. James Rodríguez fue presentado oficialmente como su nueva estrella y firmó un contrato de corta duración por seis meses, con posibilidad de extenderlo hasta diciembre.

La primera imagen del ‘10′ se conoció a través de un video en el que aparece de espaldas ingresando al Allianz Field, que será su nueva casa en Estados Unidos. Este escenario está ubicado en la ciudad de Saint Paul y tiene una capacidad para 19.400 espectadores.

James Rodríguez se pronunció tras su llegada a Minnesota: este es el primer mensaje oficial

James Rodríguez llegó en las últimas horas a Minnesota y se encontró con las extremas condiciones climáticas que lo acompañarán durante las próximas semanas. Sin embargo, no fue impedimento para dar el ‘sí’ y sumarse al proyecto bajo las órdenes del técnico Cameron Knowles.

Los contactos empezaron esta misma semana y en cuestión de días se cerraron todos los detalles contractuales para hacer el anuncio oficial. Ahora la responsabilidad queda en manos de James, quien necesita continuidad y rodaje para llegar en óptimas condiciones al Mundial de 2026.

“Espero estar en mi mejor momento para llevar alegría a esta ciudad y a todos los que confían en mí”, declaró el colombiano.

James no será jugador franquicia

Al ser un acuerdo de corta duración, James Rodríguez no cobrará el salario de un jugador franquicia y mantendrá unas cifras similares a las que venía recibiendo en Club León.

Su desempeño en el terreno de juego será determinante para definir si alargan el vínculo laboral por seis meses más o si su paso por la MLS se limita hasta el momento en que inicie la concentración para el Mundial 2026.

Carlos Antonio Vélez reaccionó al nuevo equipo de James Rodríguez y lanzó su pronóstico

James tiene prácticamente asegurado su lugar en la convocatoria de la Selección Colombia, pero el requisito de Néstor Lorenzo había sido claro en que necesitaba llegar con continuidad y en buen estado físico.

La prensa estadounidense ha expresado dudas en la afición de Minnesota United por las constantes lesiones y su rendimiento en clubes; sin embargo, también destaca el impacto que tendrá en la venta de entradas, camisetas y publicidad.

El volante cucuteño tardó más de dos meses en elegir su nuevo destino e incluso llegó a sonar con la posibilidad de volver al fútbol colombiano. Entre todos los equipos que levantaron el teléfono, solo Minnesota United logró endulzarle el oído.

James Rodríguez, nuevo jugador de Minnesota United FC Foto: Minnesota United

Así es Minnesota United, el nuevo equipo de James

Minnesota United es uno de los clubes más jóvenes de la MLS. Empezó a jugar en 2017 y nunca ha logrado coronarse como campeón en Estados Unidos.

En su plantilla actual cuenta con dos colombianos: el defensor Jefferson Gómez y el delantero Mauricio González, que llegó recientemente del Deportes Tolima.

Carlos Darwin Quintero es el tercer máximo goleador de su historia: marcó 27 goles en 64 apariciones.

¿Quién es el director técnico de Minnesota United?

Su técnico es Cameron Knowles, estratega neozelandés que asumió las riendas este año tras la salida de Eric Ramsay al West Bromwich de Inglaterra.

Knowles estaba dirigiendo las divisiones menores de Minnesota United y le llegó la oportunidad de mandar en el primer equipo, sin saber que se encontraría con James Rodríguez en el camino.

La temporada pasada el equipo alcanzó las semifinales de la Conferencia Oeste y fue eliminado a manos de San Diego FC. Los Loons se han convertido en un animador habitual de las finales, aunque todavía les falta para pelear por el título.