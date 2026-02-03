Así es Minnesota United, el equipo que quiere a James Rodríguez: palmarés, referentes y actual plantilla

Restarían tan solo horas para que James Rodríguez sea oficializado como nuevo jugador del Minnesota United . Así lo revela la prensa deportiva internacional, y el propio capitán de la Selección Colombia posteó una foto viajando a su nuevo destino.

Ahora bien, entre la prensa y los aficionados surge una inquietud generalizada: ¿cómo es Minnesota United, el equipo que quiere a James Rodríguez? Para empezar, se desempeña en la MLS, algo que, presuntamente, era un objetivo del cucuteño: Estados Unidos.

El Mundial 2026 se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que para James sería prioridad hacer parte de la liga de algunos de esos tres países. Todo apunta a que está muy cerca de lograrlo.

Historia del Minnesota United de la MLS

“Los Stars se renombran oficialmente como Minnesota United FC, con nuevos colores y un nuevo escudo. Se presenta oficialmente el icónico logo de Loon“, reza en la web oficial del propio equipo, con fecha de marzo de 2013. Sin embargo, desde la década de los 70’s, con la llegada de los Denver Dynamos de la NASL a Minnesota, empieza la historia.

Y ya en 2015 llegó un anuncio histórico: “Después de 40 años sin fútbol de primera división, el comisionado Don Garber anuncia que MNUFC se convertirá en el equipo número 23 de la Major League Soccer y comenzará a jugar durante la temporada 2017″.

Ahí ya aparece la historia de un colombiano: Carlos Darwin Quintero. Con él anotando 27 goles, procedente del América de México, lleva al club hasta la final de la USOC en 2019, aunque quedaron subcampeones.

Carlos Darwin Quintero con el Minnesota United. Foto: Getty Images

¿En qué estadio juega como local el Minnesota United?

En el Allianz Field de Saint Paul, Minnesota.

¿Minnesota United ha ganado algún título oficial de MLS?

No. Su mayor logro, hasta ahora, es la final de la USOC de 2019.

Plantilla actual del Minnesota United de la MLS

Según Transfermarkt, con corte al 3 de febrero de 2026, la plantilla del Minnesota United de la MLS tiene un costo de 42,05 millones de euros. Su futbolista más valioso es Kelvin Yeboah, nacido en Ghana y que tiene 25 años.

Plantilla Minnesota United 2025. Foto: Getty Images

Joaquín Pereyra (argentino), Nicolás Romero (argentino) y Dominik Fitz (austriaco) son otras de las figuras que brillan en la institución y que tienen un alto valor.

Para la temporada 2025, Minnesota United ocupó el cuarto puesto de la Conferencia Oeste de la MLS con 58 puntos. Cayó 1-0 en semifinales ante San Diego FC.