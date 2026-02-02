James Rodríguez le respondió a Millonarios: se conoció el veredicto final sobre el negocio

James Rodríguez no jugará en Millonarios. El volante cucuteño agradeció el interés por parte de los directivos y explicó las razones por las que no es posible volver al fútbol colombiano en este momento.

César Augusto Londoño contó los detalles de la conversación en El Pulso del Fútbol y aseguró que hubo entendimiento entre ambas partes.

“Se manifestó James a través de la gente que está con él y le agradeció a Millonarios el interés, pero definitivamente no puede en el fútbol colombiano. Ni en Millonarios, ni en otro equipo por los contratos de publicidad, entre ellos uno muy importante de BetPlay”, reveló el periodista.

Esto dice la prensa mundial sobre James Rodríguez tras no conseguir equipo a 130 días del Mundial 2026

La dirigencia del conjunto embajador estuvo trabajando para cumplir todas las exigencias del capitán de la Selección Colombia, pero no contaban con los contratos publicitarios que ya tiene firmados para el Mundial 2026.

“Lo han anunciado como imagen de varias marcas de cara al campeonato del mundo y hay una condición: el contrato se puede hacer siempre y cuando James Rodríguez no esté actuando en la liga colombiana. Eso descarta completamente la venida de James al fútbol de nuestro país”, agregó Londoño.

En ese orden de ideas, las puertas no quedaron cerradas para Millonarios y en un futuro podrían volver a intentarlo cuando el jugador esté libre de los negocios que le impiden aterrizar en el FPC.

James Rodríguez jugando un partido amistoso con la Selección Colombia. Foto: AFP

Millonarios sí se acercó a lo que pide James Rodríguez para firmar contrato; sin embargo, se estrelló con una pared imposible de romper. Ni siquiera la gestión que pudiera hacerse a través de Falcao García es suficiente por cuenta de los contratos publicitarios que tienen vigencia hasta después del Mundial.

Cuando James rechazó la oferta de Junior, no tenía impedimento comercial para jugar en Colombia y en esa oportunidad sí se trató de una decisión personal relacionada con la oferta de Club León.

César Augusto Londoño finalizó diciendo que las prioridades del volante cucuteño pasan por otras latitudes. “Él ha dicho que todavía no es el momento de regresar al país, no sé si en algún momento de su carrera lo podrá hacer. Lo cierto es que le agradeció a Millonarios, manifestando su gratitud a través de la gente que lo maneja”, reiteró.

Fabián Bustos, nuevo técnico de Millonarios, al lado de los dirigentes Enrique Camacho y Ariel Michaloutsos. Foto: Cristian Bayona

Estados Unidos o México

Tras esta respuesta a la oferta de Millonarios, vuelven las dudas sobre el futuro de James Rodríguez. Faltando cuatro meses para el Mundial 2026, no tiene equipo y su situación se torna de castaño a oscuro.

En las últimas horas surgió una posibilidad de recalar en el Club América de México como reemplazo de Álvaro Fidalgo, pero en este momento no hay versiones oficiales que confirmen los acercamientos.

Contundente decisión con Radamel Falcao García en Millonarios, minutos antes de enfrentar al Medellín

La MLS sigue siendo una posibilidad para James, pues todavía quedan varias semanas de mercado y en cualquier momento puede reventar alguna de las llamadas que ha recibido.

Columbus Crew y Austin FC se consideran fuera de la carrera, aunque reconocen su calidad y el impacto que podría generar para la liga estadounidense.