Contundente decisión con Radamel Falcao García en Millonarios, minutos antes de enfrentar al Medellín

El técnico encargado Omar Rodríguez tomó una drástica decisión que afecta a Radamel Falcao García para el partido contra Independiente Medellín.

William Horacio Perilla Gamboa

2 de febrero de 2026, 1:03 a. m.
¿Qué dice la prensa argentina por la llegada de Falcao a Millonarios? Le contamos.
¿Qué dice la prensa argentina por la llegada de Falcao a Millonarios? Le contamos. Foto: Getty Images

Millonarios quiere recomponer el camino en la Liga BetPlay luego de perder sus tres primeros partidos de la temporada y dejar muy malas presentaciones. Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla y Deportivo Pasto lo hicieron ver muy mal y forzaron la salida del DT Hernán Torres.

Primero, fue la caída en el estadio Américo Montanini de la capital de Santander, luego se dejó sorprender por el Junior en El Campín y el Deportivo Pasto consumó la crisis. Hubo un factor en común y el mal funcionamiento del equipo azul en cada una de sus líneas. Omar Rodríguez quedó como encargado contra el Medellín y Fabián Bustos fue oficializado.

‘Cabezón’ Rodríguez tendrá la plena responsabilidad de sumar los primeros tres puntos. El empate no sirve en Millonarios y el triunfo ante el DIM serviría para recomponer el camino. La afición está a la expectativa y espera ganar de una vez por todas en El Campín contra el Medellín. Hay novedad importante con Radamel Falcao García.

Falcao contra el Pasto.
Falcao contra el Pasto. Foto: Pantallazo Win Sports

Justo en medio de ese momento tenso que vive la institución azul, el técnico Rodríguez le hace frente a la crisis y conformó el once titular para el partido contra el Medellín en condición de local. No se puede fallar y agregó a Radamel Falcao García, Leonardo Castro y Andrés Llinás en la convocatoria. Mackalister Silva se recupera en Bogotá de una lesión muscular.

Falcao García, suplente contra el Medellín

Importantes novedades que tienen que ver con Andrés Llinás, Leonardo Castro y Radamel Falcao, que brillaron por su ausencia en los primeros partidos. Por un lado, el defensa bogotano hará su reaparición como titular en la defensa y hará dupla con Jorge Arias, dejando a Samuel Martín y Danovis Banguero como laterales.

Imagen del duelo entre Junior y Millonarios por la Liga BetPlay I 2026.
Rodrigo Contreras será titular vs. Medellín. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Omar Rodríguez optó por dejar a Falcao en la suplencia y saldrá con un tridente de ataque conformado por Leonardo Castro, quien también vuelve al once titular de Millonarios tras la presentación en Pasto; Julián Angulo y Rodrigo Contreras también aparecen.

La titular de Millonarios para enfrentar a Deportivo Pasto: Diego Novoa; Samuel Martín, Andrés Llinás, Jorge Arias y Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Dewar Victoria, Alex Castro; Julián Angulo, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. DT: Omar Rodríguez.

Formación Millonarios.
Formación Millonarios. Foto: Oficial Millonarios

Formación del Medellín: Salvador Ichazo; Léiser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz, Esneyder Mena; Didier Moreno, Halam Loboa, Léider Berrío; Francisco Chaverra, Yony González, Francisco Fydriszewski. DT: Alejandro Restrepo.

