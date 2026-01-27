Mientras Falcao vuelve a convocatoria de Millonarios, este es el reporte médico que preocupa a la hinchada

Alegría en la hinchada azul por el regreso de Radamel Falcao García a una nueva convocatoria de Millonarios en la tercera fecha de la Liga Betplay contra Deportivo Pasto. El embajador ya está en la capital del departamento de Nariño y tiene la revancha en la mira luego de no poder marcar en el 2024, cuando faltó un gol para alcanzar la final, lugar que ganó Atlético Nacional, que además fue el campeón en ese diciembre.

Tras seis meses sin jugar y varios meses de ese lamentable suceso, Falcao García se mentaliza para marcar al menos ese gol que hizo falta en 2024 y apunta a la nómina titular en un complicado momento de Millonarios en este comienzo de temporada. El equipo azul suma dos derrotas en las primeras fechas, primero ante el Bucaramanga en el estadio Américo Montanini y luego cayó con Junior en El Campín de Bogotá.

Esos dos partidos aumentaron las críticas en la hinchada azul y muchos piden la salida del técnico Hernán Torres. Se cree que hay tres extranjeros en lista para reemplazarlos, entre los que se encuentran el venezolano Rafael Dudamel y los argentinos Ariel Holan y Gustavo Álvarez. Si pierde en Pasto, estará prácticamente fuera.

Radamel Falcao espera recuperar su forma física lo más rápido posible para volver a competencia. Foto: X de @MillosFCoficial

Por otra parte, Falcao entra en la convocatoria luego de cumplir la mitad de la sanción impuesta por la Dimayor cuando habló mal del arbitraje tras perder un clásico contra Santa Fe que otra vez lo dejó fuera de una final. La entidad del fútbol colombiano le colocó cuatro fechas de sanción como castigo, pero se apeló debido a que ya había estado dos compromisos sin competir.

El departamento médico que preocupa a Millonarios

Además del mal momento de Millonarios y la convocatoria de Radamel Falcao García, llama la atención el departamento médico del club que dejó fuera de convocatoria a David Mackalister Silva. El capitán azul no viajó a Pasto por una molestia en el aductor.

Pantallazo Millonarios FC. Foto: Pantallazo Millonarios FC.

Mackalister Silva fue titular en el partido contra el Bucaramanga y salió sustituido al minuto 64. Luego, ante Junior, ingresó en el segundo tiempo por el chileno Rodrigo Ureña. Se espera que en el compromiso contra el Medellín, por la cuarta jornada, ya pueda estar disponible.

Radamel Falcao (izquierda) con Macalister Silva (derecha) en la concentración de Millonarios. Foto: X de @MillosFCoficial

Otra de las bajas que presenta Millonarios es la del defensa Alex Moreno Paz, de mala calificación contra Junior de Barranquilla, y quedó fuera de convocatoria por el mismo tema de Mackalister Silva (aductores).