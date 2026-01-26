Deportes

Contundente respuesta de la Dimayor sobre Radamel Falcao y el partido en el que reaparecerá en Millonarios

Sonríen los hinchas de Millonarios tras la resolución de la Dimayor sobre el caso de Radamel Falcao García.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

26 de enero de 2026, 11:01 p. m.
Falcao García vuelve para un segundo ciclo en Millonarios.
Foto: Getty Images

Radamel Falcao García rompió el mercado de pases en el FPC y ya se espera su nuevo debut con Millonarios. Movida excepcional del jugador con el equipo azul para volver a tener la atención de todos los hinchas e intentar ganar al menos un título de Liga. El Tigre regresó para un último baile con la camiseta de sus amores. Entrena en la ciudad de Bogotá y se coloca a punto para estar a disposición del técnico Hernán Torres.

Ya todo está listo y Falcao podrá tener un nuevo debut con Millonarios en próximos días tras la resolución de la Dimayor, donde el Comité Disciplinario dio su veredicto por las cuatro fechas que tenía por sanción luego de sus palabras contra el arbitraje en aquel partido que perdieron ante Santa Fe y que significó la eliminación en los cuadrangulares de la Liga Betplay.

La situación causó revuelo en el país. Antes de irse en junio del año pasado y cuando Santa Fe les ganó el pulso y fue finalista, Radamel Falcao García salió en rueda de prensa y cuestionó el trabajo de los árbitros asegurando que habían tomado decisiones deliberadas en contra de Millonarios. La crítica no fue bien recibida por la Comisión Disciplinaria de Dimayor, que decidió una fuerte sanción de cuatro partidos de ausencia y multa de 21.352.500 pesos colombianos.

Radamel Falcao García en amistoso contra Boca.
Foto: AFP

La sanción está en marcha y ya llegó a la mitad de las fechas, lo que le permitió a Millonarios presentar un recurso de apelación ante la Dimayor, que rápidamente fue respondido. Esta acción solamente suspendió el castigo de forma parcial y ya está habilitado para su nuevo debut en Millonarios.

El próximo partido de Millonarios tras la resolución de la Dimayor

Tras la respuesta de la Dimayor, Falcao podrá verse en el juego ante Deportivo Pasto en el Departamental Libertad, por la tercera fecha de la Liga Betplay. Esta es una plaza que le trae malos recuerdos y donde se consumó una durísima eliminación en el mismo torneo en el que Nacional fue campeón. Alista el itinerario y planea viajar con el grupo al sur del país.

“En primera medida, Millonarios como institución, y el jugador Radamel Falcao García, reconocen el impacto de las declaraciones emitidas tras el partido correspondiente a la 6.ª Fecha de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPay DIMAYOR I 2025. Entendemos que dichas manifestaciones pueden comprometer la buena imagen de la FCF, sus afiliados y las autoridades del fútbol. Por este motivo, mediante la presente solicitud, se ofrece una disculpa sincera por lo ocurrido, reiterando nuestro compromiso con el respeto hacia los oficiales de partido, las autoridades y la integridad de la competición”, dice uno de los apartes del documento publicado.

El partido de Millonarios contra Deportivo Pasto, por la tercera fecha de la Liga Betplay, se jugará el próximo 28 de enero en el Departamental Libertad a partir de las 8:30 pm de Colombia. Si Hernán Torres lo considera, será agregado a convocatoria, así como el delantero Leonardo Castro.

