‘The Last Dance’ de Falcao García en Millonarios: confirman la vuelta del Tigre para 2026

Desde la noche anterior se venía apuntando a que sería esa la noticia bomba del FPC. Ahora queda solo el anuncio oficial para que quede confirmada.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

7 de enero de 2026, 1:46 p. m.
Falcao García estará de regreso a Millonarios en 2026, para cumplir su tercer ciclo. Foto: Getty Images

Millonarios lo confirmó a las 9:00 a.m. de este 7 de enero, pero antes, un medio de comunicación de reconocimiento en el país ya lo había anticipado: Falcao García volverá a Millonarios.

W Radio en las primeras horas del día “confirmó en primicia que Radamel Falcao García regresa Millonarios”.

Falcao García estará de nuevo con Millonarios en 2026. Foto: Getty Images

Desde la noche inmediatamente anterior, la expectativa de dicho anuncio se despertó, luego de que el cuadro azul en sus medios oficiales pusiera que se venía ‘The Last Dance’.

“La noticia se da luego de que el club, en horas pasadas, generó expectativa con una serie de publicaciones en sus cuentas de X e Instagram escribiendo ‘The Last Dance’ y ‘El 9 a las 9’“, sumó a los rumores el citado medio.

Estos son los partidos que Falcao García se perderá en Millonarios: vieja sanción lo condena

La reacción de Vincent Kompany tras el partidazo de Luis Díaz y sus mágicas jugadas: se emocionó

Santa Fe eligió el reemplazo de Harold Mosquera: está listo y llega desde Atlético Nacional

Esposa de Falcao García dio pistas sobre su regreso a Millonarios: así ilusionó a los hinchas

América de Cali confirmó el fichaje brasileño que venía sonando: se arma para Copa Sudamericana

La publicación del hijo de Gustavo Serpa que aumenta el deseo de Millonarios con Falcao: ‘The Last Dance’

Técnico de Wolverhampton deja todo claro sobre Jhon Arias y retumba en Selección Colombia

Las opciones de Millonarios para el ‘The Last Dance’ que revolucionó las redes sociales

Revelan la verdadera razón por la que Radamel Falcao García se fue de Millonarios: “Quedó muy molesto”

¿Falcao García regresa a Millonarios? La dirigencia del club dio su veredicto final

Esposa de Falcao García dio pistas sobre su regreso a Millonarios: así ilusionó a los hinchas

Y es que para los hinchas no podría ser otro último baile más que este. De no ser así, la frase lanzada se convertiría en un meme viral, del cual no podrían recuperarse en el FPC.

Así fue su primer paso

En su primera etapa con Millonarios, a Falcao García y en general a todos los afines al cuadro azul les quedó el sinsabor por no poder ver al delantero histórico celebrar un título en el FPC.

Una vez estuvo sumamente cerca de disputar la gran final, pero en el camino se le interpuso el rival de patio histórico, Independiente Santa Fe. A un paso nada más quedó el Tigre y fue cuando se dieron las explosivas declaraciones en donde lanzó dardos a la Dimayor.

Falcao García habló en rueda de prensa tras la derrota contra Santa Fe. Foto: Captura DImayor

En su etapa entre 2024 y 2025, el ariete alcanzó a jugar un total de 29 partidos, donde pudo marcar un total de 11 goles que quedaron en la retina de la afición que lo quiere tanto.

Ahora, con ganas de jugar, varios equipos interesados, pero un saldo pendiente por cumplir, Falcao ha decidido prepararse durante seis meses de manera óptima para dar lo mejor al ‘club de sus amores’.

Esta vez se espera que el final sí sea feliz y que Millonarios pueda guardar una postal con Falcao alzando algún título local o, mejor aún, internacional.

Interna de Millonarios ya lo recibe

Quien será su nuevo técnico, Hernán Torres, en la previa de un viaje que hará la plantilla para enfrentar dos juegos amistosos en Argentina, ya se mostró complacido por el fichaje estelar que tendrá: “A cualquier técnico le gustaría Falcao”.

Mateo García, volante que recién se sumó a los azules para jugar con este en 2026 luego de su paso por Once Caldas, también fue consultado antes de abordar en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá.

Mateo García demostró que en lo personal esto sería algo satisfactorio para su carrera deportiva: “Ojalá. Para nosotros, para el hincha, sería algo maravilloso. Un plus adicional”.

“Sería un honor para mí desde lo personal poder compartir con él. Donde él pueda llegar sería hermoso y habría compromiso adicional para cumplirle el sueño a él y a todos nosotros para que pueda salir campeón con la camiseta de Millonarios”, sumó emocionado de lo que sería afrontar junto al Tigre Liga, Copa Sudamericana y demás torneos del 2026.

Falcao García estará de regreso a Millonarios en 2026, para cumplir su tercer ciclo

