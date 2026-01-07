Deportes

Esposa de Falcao García dio pistas sobre su regreso a Millonarios: así ilusionó a los hinchas

Lorelei Tarón estuvo activa en redes sociales tras la publicación del ‘Last Dance’ y todo el revuelo que causó el conjunto embajador.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

7 de enero de 2026, 12:04 p. m.
Falcao García y su esposa, Lorelei Tarón, en la gala del sorteo del Mundial 2026
Falcao García y su esposa, Lorelei Tarón, en la gala del sorteo del Mundial 2026 Foto: Getty Images

Radamel Falcao García vuelve a la órbita de Millonarios tras una publicación que revolucionó las redes sociales y puso a la prensa deportiva a averiguar sobre un giro radical en su futuro.

A través de su cuenta oficial, el conjunto embajador publicó un enigmático mensaje que todavía no tiene referencia clara: ‘The Last Dance’ que en español significa ‘El último baile’.

Muchos hinchas llegaron a pensar que se trataba de Falcao, pero otros más pesimistas hablaron incluso de la finalización del contrato con Adidas.

La publicación del hijo de Gustavo Serpa que aumenta el deseo de Millonarios con Falcao: ‘The Last Dance’

Lo cierto es que la ilusión creció con el paso de las horas, pues varios periodistas cercanos a Millonarios aseguraron que sí había posibilidades de ver al Tigre con la camiseta azul por última vez.

Antonio Casale, por ejemplo, escribió: “No he podido saber si el post de Millonarios se refiere a Falcao, pero sé que el Tigre quiere”.

“Les cuento que sí es posible, vamos a ver”, dijo por su parte el periodista Daniel Pérez.

Los ‘likes’ de Lorelei Tarón

Lo único que faltaba para disparar la ilusión era un guiño desde el entorno de Falcao y finalmente llegó por medio de su esposa Lorelei Tarón.

Miles de hinchas de Millonarios se fueron a la cuenta de Instagram de la cantante argentina y le manifestaron su deseo de verlos de nuevo en Bogotá.

Lorelei reaccionó dando like a tres comentarios en específico, todos hablando del regreso de Falcao al conjunto embajador.

Las opciones de Millonarios para el ‘The Last Dance’ que revolucionó las redes sociales

“Vuelvaaan por favor”, “Vuelvan Lorelei” y “Ya solo falta volver a Bogotá” fueron los tres comentarios en los que la esposa del Tigre dejó su ‘me gusta’.

A pesar de lo difícil que fue irse de Colombia tras la eliminación en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-I, la familia de Falcao le tiene especial cariño a la hinchada de Millonarios.

“Comenzamos el año en Colombia y luego la vida nos llevó a España.Entre medio, muchos viajes que quedarán para siempre en el corazón“, escribió Lorelei Tarón el pasado 3 de enero. ”Hubo mudanza (una más), cambios y movimiento… pero también salud, unión y una familia caminando junta. Dios ha sido fiel en cada etapa”, completó.

Lorelei Tarón reaccionó a los comentarios de los hinchas de Millonarios.
Lorelei Tarón reaccionó a los comentarios de los hinchas de Millonarios. Foto: Instagram

“El 9 a las 9″

Como si faltara algo para seguir ilusionando a la afición, Millonarios amaneció este miércoles con una nueva publicación que haría referencia al presunto regreso de Falcao.

“El 9 a las 9″, escribieron sin dar más detalles al respecto.

Se espera que en el transcurso del día haya más claridad sobre el tema y que se despeje definitivamente el posible regreso del Tigre a Millonarios para un último intento por coronarse campeón.

Algunas fuentes hacen referencia al partido amistoso contra River, que se disputará el próximo domingo, 11 de enero, en territorio uruguayo.

